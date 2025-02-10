جنوب سيناء - القاهرة.. إلغاء التفويج كلمة السر فى إنعاش السياحة

تقرر اليوم إلغاء نظام التفويج بعد مضي 14 عاما على العمل بنظام تفويج الحافلات السياحية ، خلال سفر السائحين من جنوب سيناء إلى القاهرة وسانت كاترين ، الذى يزيد من مدد الحركة بين المدن المذكورة وإجراءات السفر الطويلة والتى كانت تضيع وقت السائح .



وفى إطار العمل الجاد ووقوف الدول بجوار القطاع السياحي ، أطل علينا اليوم قرار جديد بإلغاء نظام تفويج الحافلات السياحية ، لينعش الحركة السياحية بين جنوب سيناء والقاهرة وسانت كاترين وطابا ،ويعطي فرصة لمزيد من قضاء الوقت والمتعة بـ الجوالات السياحية نتيجة لاتساع الوقت.



توجه مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي باسمي آيات الشكر إلى الوزير شريف فتحي لما بذله من جهد كبير فور تلقيه مطالب الشركات بالعمل على إلغاء نظام التفويج لرحلات السائحين المختلفة من جنوب سيناء إلى عدة مدن سياحية أخرى وعلى رأسها القاهرة الكبري.



وأسفرت جهود الوزير وما كشفته من أهمية هذا المطلب لصناعة السياحة عن إلغاء نظام التفويج بعد حوالي ١٤ عاما من تطبيقه عقب أحداث يناير ٢٠١١ وفقا لتصريحات غرفة شركات السياحة ووكالات السفر.



وتوجه مجلس إدارة الغرفة ،إلى كافة الجهات بالشكر خاصة وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة التي استجابت لجهود وزير السياحة والآثار في إطار التفهم الذي تبديه وزارة الداخلية دائما لاحتياجات السياحة وتسهيل عمل الشركات وتحسين تجربة السائح ، ويعرب مجلس إدارة الغرفة عن أمله في ان يتم تطبيق مثل هذا القرار بإلغاء التفويج إلى باقي المناطق والمدن السياحية.

