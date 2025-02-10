ضياء السيد: الأهلي أفضل نادي أبرم صفقات في الشتاء

أكد ضياء السيد، لاعب النادي الأهلي السابق، أن المغربي أشرف بن شرقي، صفقة الفريق الأول لكرة القدم، سيحدث نقلة نوعية في أداء القلعة الحمراء.

وقال ضياء، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" بن شرقي من الصفقات الجماهيرية الفنية، وليست جماهيرية فقط، وهو كان متألق في قطر، وجاهزيه مع زملاءه سيعمل نقلة نوعيه في الفريق بوجود حسين الشحات وجراديشار وإمام عاشور مع عودة وسام أبوعلي".

وتابع:" أعتقد أن بن شرقي سيشارك في المباريات قبل مباراة القمة وسيحصل على فرصة لتجهيزه بشكل أفضل وسيكون له دور فني".

وأردف: "ضم أحمد رضا، تأمين للأهلي خاصة وأن أكرم توفيق ملفه انتهى مع الأهلي، وتحرك الإدارة كان ناجح بضم اللاعب خاصة وأنه لاعب جيد وصغير السن ويمتلك شخصية جيدة، وسيفيد الفريق خاصة وأنه سيكون هناك تنافسكبير في وسط الملعب وهو ماكان يفتقده الفريق في الفترة الماضية".

وأضاف: "أعتقد أنه في حالة تراجع أكرم توفيق عن موقفه والتجديد، لا يوجد مشكلة من تجديد عقده، خاصة أن الأهلي لن يقدم له عروض جيدة غير العرض الأخير الذي تلقاه".

وعن تعيين محمد شوقي، قال:" محمد شوقي كادر فني مميز، ولكن الظروف قرضت تواجدة في منصب إداري، ويستطيع التجاوب والتعامل مع منصب مدير الكرة، خاصة وأنه سبق له التعامل مع هؤلاء اللاعبين في المنتخب، وحدث أن كان يتواجد حسام البدري في منصب فني وإداري".

وأردف:" صفقات الزمالك جيدة، والمشكلة في الزمالك أنه يتعرض للضغط".

وعن أفضل نادي أبرم صفقات في يناير قال: "الأهلي أفضل نادي عمل صفقات في الشتاء، وتشعر أنه ميركاتو الصيف، لاستكمال النواقص التي يعاني منها، ومصطفى العش لاعب رائع ويجيد اللعب في مركزين وقوي في الألعاب الفردية وهناك توفيق في الصفقة رغم أنها تعطلت كثيرًا".

وزاد: "جراديشار لاعب جيد، وإضافة لخط هجوم الأهلي، خاصة وأنه يمتلك الرؤية وعنده التكمله الجيدة".