مساعد وزير العدل: إطلاق قوافل طبية موسعة تشمل 5 محافظات

أكد المستشار محمد عبده صالح، مساعد وزير العدل، أن الوزارة عملت على إطلاق قوافل تشمل إقامة ندوات توعوية يشارك فيها كبار الأطباء في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة نسقت مع كل الجهات المعنية سواء محافظة الإسماعيلية ومديرية الصحة والمجلس القومي للمرأة للإعداد لهذه القافلة.

وقال محمد عبده صالح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن الوزارة حريصة على تعزيز دورها المجتمعي من خلال تنظيمها لقوافل طبية لكل المحافظات، من خلال تبني مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية جديدة لبناء إنسان.

وتابع مساعد وزير العدل، أن وزير العدل وجه بتنظيم عدة قوافل بدأت في محافظة قنا ثم سوهاج وكفر الشيخ ثم الإسماعيلية، والتي من المقرر أن تستمر على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.