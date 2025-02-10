عمرو أديب: الاحتلال منع دخول الخيام والمعدات الطبية إلى غزة.. وحماس قد تعود للمقاومة مجددًا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الوضع في غزة يتفاقم بشكل غير مسبوق، مؤكدا أن الخيام والمعدات الطبية التي كان من المفترض أن تصل إلى القطاع لم تدخل حتى الآن، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين هناك.

وأضاف أديب، خلال برنامجه المذاع على mbc ، مصر أن الأدوات الأساسية للحياة التي كانت ضرورية لتخفيف المعاناة لم تصل، مما جعل الوضع أكثر صعوبة.

وأشار أديب، إلى أن الوضع الحالي قد يدفع الفلسطينيين للعودة إلى المقاومة، قائلاً: "سألني البعض هل عاد الفلسطينيون للمقاومة؟ بصراحة فكل ما حدث من الإسرائيليين في الأيام الماضية لا يمكن أن يجعل أي شخص يفكر في الاستسلام، مضيفًا أن الظروف التي يعاني منها الفلسطينيون الآن تشبه "الخراب" ولا يمكن أن تؤدي إلا إلى التصعيد.

وأكد أديب، أن كل ما طلبه الفلسطينيون هو حياة أفضل وظروف إنسانية أقل قسوة، ولكن للأسف لم يتم الوفاء بتلك المطالب.