بسمة وهبة: وحدة الصف العربي لم ولن تموت أو تنتهي

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه أكد أن وحدة الصف العربي لم ولن تموت أو تنتهي، وذلك ردا على تصريحاته بالعمل على تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.



وأضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "أشكر ترامب، لأنه في الأزمة الأخيرة جعل العالم كله يعلم أهمية وحدة العرب، فالعرب مع بعضهم كالسلسلة، حلقة تمسك حلقة، والأيام الماضية وأزمة غزت أظهرت بشكل واضح أهمية التماسك بين حلقات هذه السلسلة".



وتابعت: "العالم الغربي لم يكن يتوقع أن يرى هذا التماسك العربي، فمصر والأردن تتصدران المشهد، وكان الكلام كله موجها لإسرائيل، وأمريكا طلبت منهما استقبال الفلسطينيين من غزة بعد التهجير من غزة، لكن العرب أثبتوا أنهم على قلب رجل واحد".

