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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدحت شلبي يكشف سبب غيابه عن الظهور ببرنامجه | تفاصيل

مدحت شلبي
مدحت شلبي
سارة عبد الله

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن سبب غيابه عن الظهور في برنامجه على شاشة إم بي سي، بشكل مباشر وإذاعة حلقات سابقة.

وقال مدحت شلبي في فيديو على فيسبوك: “بشكر كل الناس اللي سألت عليا، أنا زي الفل الحمد لله، بنطلع إعادة لأن القناة بتجهز ستديوهات”.

وتابع: “بعد رمضان هنكون معاكو من جديد على الهواء مباشرة، وهكون متواجد في التعليق بالدوري السعودي”.

وتصدر الإعلامي مدحت شلبي، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة وغيابه عن الظهور الإعلامي.

 

تفاصيل مرض مدحت شلبي 

بحسب تصريحاته خلال حلقة يوم السبت الموافق 7 ديسمبر الماضي من برنامج «يا مساء الأنوار»، قال مدحت شلبي: «ناس بتقولي إني خسيت، ده كويس، بس السبب تقيل».

وأضاف: «أنا جالي ما يسمى بارتجاع المريء، وده عندنا كتير كـ مصريين، أسبابه بعض العادات الخاطئة، زي الأكل الدسم، النوم بعد الأكل والتدخين».

وأكمل: «مريت بتجربة قاسية وفي طريقنا للتعافي. المهم حافظوا على نفسكم، لأن في ثانية الارتجاع ده بييجي، ويارب ما حد يحصله أي حاجة، أنا بقول التجربة عشان مهم الناس تسمعها مني».

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