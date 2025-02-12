أخبار التوك شو| رفض مصر للتهجير وتطبيق الزيادة بأجور العاملين بالقطاع الخاص وغزة بلا كهرباء ومعالم الحياة ما زالت غائبة

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



مصر تؤكد اعتزامها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار غزة دون تهجير للفلسطينيين



أكدت وزارة الخارجية، أن مصر تؤكد اعتزامها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار القطاع وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

مصادر مصرية: القاهرة تؤكد رفضها لتوطين سكان غزة.. وتتمسك بموقفها الثابت



أكدت مصادر مصرية، أن مصر تؤكد رفضها لتوطين سكان غزة، وتتمسك بموقفها الثابت، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

القومي للأجور: لا يوجد أى استثناءات فى تطبيق الزيادة بأجور العاملين بالقطاع الخاص



قال علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور ورئيس إتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن أى شخص يعمل فى مصر ولا يعمل لدي الحكومة أو فى قطاع الأعمال والجهات السيادية يعتبر قطاع خاص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث فى مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “عندما نتناقش على الزيادة يكون لدينا عدة رؤي ومؤشرات لتحديد تلك الزيادة، والمؤشرات من نصف العام الماضي حتي الأن هي مؤشرات إيجابية على مستوي القطاع الخاص بصفة خاص”.

المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم يكشف تفاصيل مشروع قانون



كشف الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمه إلى مجلس النواب، والذي يستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية للعقود المبرمة قبل 1 فبراير 1996، مستندًا إلى أحكام الدستور المصري والقانون المدني.

وأوضح البحيري، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن مشروع القانون يتضمن فترة انتقالية تمهيدية قبل تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، وتشمل:ثلاث سنوات للوحدات السكنية.سنة واحدة للوحدات التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.وستة أشهر للوحدات الآيلة للسقوط والصادر بشأنها قرارات ترميم.

غزة بلا كهرباء ومعالم الحياة ما زالت غائبة.. تفاصيل



قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن المدينة تُعدّ من أكثر المحافظات كثافةً سكانية، وقد عاد معظم سكانها، لكن معالم الحياة لا تزال غائبة عنها.

وأضاف، في رسالة على الهواء عبر القناة، أن الظلام يخيّم على ليالي غزة، إذ لا تزال البنية التحتية مدمّرة تقريبًا بعد 15 شهرًا من العدوان، ورغم ذلك، بدأت بعض المحلات التجارية في إعادة فتح أبوابها، إلا أن العديد منها تعرض للدمار الكامل.

وأشار أبو كويك إلى أن 40% فقط من سكان غزة يحصلون على المياه لساعات محدودة أسبوعيًا، فيما تعاني المدينة من انقطاع كامل للتيار الكهربائي، باستثناء بعض المناطق التي تعتمد على الألواح الشمسية للحصول على الكهرباء.

تفاصيل المواجهة النارية .. «توتي» يقود فريقه العالمي ضد رجال حسن شحاتة|فيديو



كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن تفاصيل المباراة الودية التي ستجمع بين أساطير الكرة العالمية، بقيادة النجم الفرنسي توتي، وأساطير الكرة المصرية، والمقرر إقامتها يوم 18 فبراير المقبل.

وأوضح الشاذلي أن الوزارة بدأت الاستعدادات لهذا الحدث الكروي منذ أسبوع، حيث عُقد اجتماع أمس برئاسة وزير الشباب والرياضة، بحضور إحدى كبرى شركات التطوير العقاري، والتي ستشارك في تنظيم الفعالية.

وأضاف الشاذلي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن عدد النجوم العالميين الذين أكدوا حضورهم كبير جدًا، ومن أبرزهم الفرنسي توتي والهداف التاريخي للمنتخب المصري، محمد تريزيجيه

سر قناة بن غوريون وعلاقتها بمخطط ترامب.. سمير فرج يكشف



علق اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، على المخطط الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين، من قطاع غزة إلى دول الجوار، كاشفًا غرض الرئيس الأمريكي من أخذ قطاع غزة وضمها إلى الولايات المتحدة.

حلو ووحش.. تامر أمين يعلق على الموقف الرومانسي بين مدير مدرسة وزوجته أمام الطلاب



قال الإعلامي تامر أمين: “هناك واقعة حدثت ومش عارف أنتقدها ولا أؤيدها، لأنها في مضمونها حلوة، ولكن غلط في مكانها، وهو متعلق بزوجة، هي في الأصل وكيلة مدرسة، وذهبت لزوجها الذي يعمل مدير لمدرسة أخرى، وجابت له ورد، وباست إيديه في طابور الصباح، تحت أنغام أغنية رومانسية”.

وأضاف، خلال برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”: “هي حاجة حلوة أوي إن في زوجة بهذه المشاعر الجميلة، ويا ريت تتعمم لكل علاقة بين زوج وزوجة، ولكن ليه يا ستي اخترتي إن هذا يحدث أمام مصر كلها ومش في بيت”.

