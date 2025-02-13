هانى شنودة ضيف وتريات الإسكندرية فى عيد الحب بسيد درويش

ضمن فعاليات وزارة الثقافة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بمناسبة عيد الحب حفلا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو محمود بيومى ويستضيف الموسيقار الكبير هانى شنودة وذلك في الثامنة مساء الجمعة ١٤ فبراير على مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية " .

يتضمن البرنامج مجموعة من ألحان هانى شنودة الموسيقية والغنائية العاطفية والاجتماعية إلى جانب الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال الدرامية منها الأفوكاتو ، علمونى، بحلم معاك ، أنا بعشق البحر ، المشبوه ، ما تحسبوش يا بنات ، ماشية السنيورة ، سرينادة التشيللو ، حالة خاصة ، شمس الزناتى ، أوقات أشوف ملامحك ، لما كان البحر ازرق ، ميل بينا ، ما عملش حاجة ، الشوارع حواديت ، لونجا شنودة ٧٩ ، يا بوي يا مصر ، التوبة .

جدير بالذكر ان هانى شنودة مؤلف وموزع موسيقي ، قام بتكوين فرقة المصريين عام ١٩٧٧ ، أكتشف العديد من نجوم الغناء وقام بوضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية وتعاون مع الكثير من المطربين وحققت أعماله شهرة واسعة فى حقبة الثمانينات والتسعينيات من القرن العشرين .

اما اوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتور جهاد داوود وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافى بين مصر ومختلف دول العالم.