تنفيذا لأمر ترامب.. واشنطن تفرض عقوبات على كريم خان

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وذلك بعد أسبوع على توقيع الرئيس دونالد ترامب مرسوماً رئاسياً بهذا الشأن.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها فرضت عقوبات على خان عملاً بأحكام الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 6 فبراير، وفق "فرانس برس".

وكان خان، وهو بريطاني الجنسية، قد بدأ الإجراءات التي دفعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، في نهاية عام 2024.

ووجد قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن هناك "أسباباً معقولة" للاشتباه في ارتكاب الرجلين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب التي شنّتها إسرائيل ضد قطاع غزة رداً على هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.