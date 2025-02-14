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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سكرتير محافظ بني سويف يتفقد أعمال الحماية من مخاطر السيول في مركز ناصر

مخر السيل ببني سويف
مخر السيل ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تفقد اليوم الجمعة، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، مخر سيل أبوصالح شرق النيل بمركز ناصر ،ضمن خطة المحافظة لمتابعة أعمال الحماية من مخاطر السيول، وتكثيف المرور على المجاري المائية ، وفي إطار الاستعدادات الدائمة لموسم الأمطار والسيول والأزمات والمواقف الطارئة.

وخلال الزيارة اطمأن السكرتير العام المساعد على جاهزية المخر، مشيرًا إلى توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بالمراجعة المستمرة لجميع المخرات وصيانتها والاطمئنان على جاهزيتها وتطهيرها، والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيطها، بالإضافة إلى تشكيل لجان من الرى وشركة المياه للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول من مخرات وبرابخ ومصارف وسدود وحواجز شنايش وبلاعات ، ومتابعة حالتها بشكل مستمر.

رافق السكرتير العام المساعد خلال تفقد المخر بأبو صالح، هويدا نادي رئيس مجلس قروي إشمنت ومسوؤلو الري والأزمات بالمحافظة والوحدة المحلية.

بني سويف مخرات السيول سنور

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