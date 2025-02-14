يفرج عنهم غدا .. ننشر أسماء 36 أسيرا فلسطينيا محكوم عليهم بالمؤبد

أعلن مكتب إعلام الأسرى وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، يوم الجمعة أن الدفعة السادسة من الأسرى المنتظر الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي يبلغ 369 أسيرا غدا السبت.

وأوضحت مؤسسات الأسرى أن القائمة تتضمن الإفراج عن 36 أسيرًا فلسطينيا من المحكومين بالمؤبد، إضافة إلى 333 أسيرًا من قطاع غزة اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وفي وقت سابق يوم الجمعة، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الإفراج غدًا، عن 3 أسرى إسرائيليين.

وقال الناطق باسم القسام "أبو عبيدة في تغريدة عبر"تلجرام"، إن الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم غدًا، هم: ساشا الكسندر تروبنوف، ساغي ديكل حن، ويائير هورن.