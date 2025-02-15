نيللي كريم: تربية البنات أصعب.. وأنا وعيالي " ناقر ونقير"

حلت الفنانة نيللي كريم ضيفة علي برنامج “ ضيفي ” مع معتز الدمرداش ، والمذاع عبر قناة الشرق .

وقالت نيللي خلال البرنامج انها تري ان تربية البنات أصعب من تربية الأولاد ، مؤكدة انها تخاف على بناتها بشكل كبير ، وذكرت انها مع بناتها فى المنزل وأثناء مناقشة الأمور “ ناقر نقير ” .

وإضافت نيللي كريم : الولاد أكثر هدوءاً من البنات ، وأستكملت نيللي انها حالياً “ سينجل ” ومستمتعة بهذا الأمر ومرتاحة بشكل كبير ، واختياراتي دائمًا ليست صحيحة .

مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي، من بطولة الفنانة نيللي كريم، كندة علوش ، روبي، جيهان الشمارجي، والذى تم تغيير اسمه للمرة الثانية، وذلك بعد أن قرر فريق عمل مسلسل “جانى فى المنام” تغيير اسم العمل الى “إخواتى” للمرة الثانية بعد أن كان اسمه الأول “ناقص ضلع” ليستقر فريق العمل بشكل نهائى على اسم “إخواتي"، والمسلسل مكون من ١٥ حلقة.

أعمال نيللى كريم

وشاركت الفنانة نيللي كريم في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “فراولة” والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

وشارك في بطولة المسلسل كل من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.