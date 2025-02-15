ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإنشاء المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بإنشاء "المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة"، سيكون مكلفا بتطوير إنتاج الكهرباء من أجل التفوق على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.



وقال ترامب، للصحفيين أثناء توقيعه المرسوم، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم السبت، :"سنكون أكبر منتجي الطاقة في العالم، ناهيك عن كل الكهرباء التي سننتجها لكل المواقع المخصصة للذكاء الاصطناعي"، مشيرا إلى أن مراكز البيانات تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة، "وقد اكتسبت مزيدا من الاهتمام، مع تطوير ما يسمى بالذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتطلب قدرات حوسبة هائلة لمعالجة المعلومات المتراكمة في قواعد بيانات عملاقة".



وأضاف ترامب أن تلك المراكز تحتاج على الأقل إلى ضعف ما لدينا اليوم من الكهرباء.



من جهته، قال وزير الداخلية دوغ بورغوم، الذي حضر مراسم التوقيع، إن "الولايات المتحدة منخرطة في سباق تسلح في مجال الذكاء الاصطناعي مع الصين، والطريقة الوحيدة للانتصار هي الحصول على مزيد من الكهرباء".



وبحسب البيت الأبيض، فإن "المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة" سينسق سياسة الطاقة ويبسط عملية الحصول على التراخيص وإنتاج موارد الطاقة المختلفة وتوزيعها.