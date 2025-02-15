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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزيرا الصحة والتضامن ووفد من الجامعة العربية يصلان معبر رفح

وزيرا الصحة والتضامن ووفد من جامعة الدول يصلان معبر رفح
وزيرا الصحة والتضامن ووفد من جامعة الدول يصلان معبر رفح
إسراء صبري

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، حيث وصل وزير الصحة ووزيرة التضامن الاجتماعي ووفد من جامعة الدول العربية، إلى معبر رفح.

وقال محمد عادل، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إنه منذ لحظات وصل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان إلى مطار العريش ومعه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وهذه الزيارة تأتي لزيارة عدد من المواقع في محافظة شمال سيناء، وللوقوف على ما يقدم لاستقبال المصابين والجرحى من قطاع غزة داخل المستشفيات المصرية.

وأضاف «عادل»، أن هذه الزيارة تأتي أيضا لمتابعة كيفية أعداد وتجهيز المساعدات الإنسانية للدخول إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء كان في استقبال هذا الوفد هو ومجموعة من مشايخ وعواقل شمال سيناء.

معبر رفح الصحة التضامن الاجتماعي جامعة الدول العربية

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