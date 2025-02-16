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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بحوزته 163 ألف دولار.. محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد اليوم

ضبطه بحوزته 163 ألف دولار.. محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد اليوم
ضبطه بحوزته 163 ألف دولار.. محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد اليوم
إسلام دياب

تستكمل محكمة طنطا الاقتصادية  اليوم الأحد، محاكمة اليوتيوبر الشهير أحمد أبو زيد، فى قضية الاتجار في النقد الأجنبي.

كانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالى كبير لعملات اجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وكان مصدر أمني بوازرة الداخلية قد أكد في بيان، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.

يوتيوبر أحمد أبو زيد محكمة طنطا الاقتصادية محاكمة اليوتيوبر اليوتيوبر الشهير أحمد أبو زيد

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