القومي للبحوث الاجتماعية: اعتداءات وحوادث المدمنين تكون مع الأعراض الانسحابية للمخدر

أكدت الدكتورة إيناس الجعفراوي، الأستاذ بقسم بحوث المخدرات بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، أن هناك عددًا من العلامات الصحية والسلوكية التي قد تكشف تعاطي المخدرات، مشددة على أهمية الانتباه إليها للتدخل المبكر وإنقاذ المدمن قبل تفاقم حالته.

وأوضحت الجعفراوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن من أبرز العلامات الصحية احمرار العينين، وفقدان الوزن، واضطراب الشهية، والتقلبات المزاجية، إلى جانب ظهور كدمات في الجسم دون أسباب واضحة.

وأضافت إيناس الجعفراوي، أن المدمن يُظهر تغيرات سلوكية واضحة، إذ يتغيب الطالب عن المدرسة ويتراجع مستواه الدراسي، بينما يتكرر غياب الموظف عن العمل، كما يميل إلى تغيير دائرة أصدقائه، والابتعاد عن أسرته، والعزلة، والحرص على الخصوصية بصورة مبالغ فيها.

تشوش الذهن

وأشارت إلى أن المدمن يكثر من الكذب، وقد يبدأ ببيع متعلقاته الشخصية لتوفير المال، ثم قد يتطور الأمر إلى السرقة لتدبير ثمن المخدر، لافتة إلى أنه يعاني من تشوش الذهن ويصبح أكثر عدوانية وعنفًا مع تزايد حاجته إلى الحصول على المال.