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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبومسلم: «بيسيرو» سيواجه تحديات مع الزمالك.. والتعاقد معه مغامرة محفوفة بالمخاطر

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

تحدّث أحمد أبو مسلم، المدرب العام السابق لفريق مودرن سبورت، عن تجربته الأخيرة ضمن الجهاز الفني للفريق تحت قيادة الفرنسي فرانك دوما، مؤكدًا أنه استفاد بشكل كبير من هذه الفترة رغم رحيله عن الفريق بسبب تذبذب النتائج.

جاء ذلك خلال ظهوره مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، حيث أكد أبو مسلم أن مودرن سبورت قدم مستويات جيدة خلال فترة عمله مع الفريق، مشيرًا إلى أن الفوز على الزمالك لم يكن ضربة حظ، بل جاء نتيجة عمل فني وتكتيكي مميز.

انتقادات لقرار الزمالك بعودة جروس

في سياق آخر، وجه أبو مسلم انتقادات لقرار مجلس إدارة الزمالك بإعادة السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق، معتبرًا أن هذا القرار لم يكن الاختيار الأمثل. وأوضح أن تجارب المدربين الذين يعودون لولاية ثانية في مصر نادرًا ما تحقق النجاح، مستشهدًا بأن الاستثناء الوحيد كان تجربة البرتغالي مانويل جوزيه مع النادي الأهلي.

تحديات بيسيرو مع الزمالك

وبالحديث عن المدرب الجديد للزمالك، جوزيه بيسيرو، أشار أبو مسلم إلى أن المدرب البرتغالي سيواجه العديد من التحديات، خاصة في ظل عدم تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما سيجعل مهمته أكثر صعوبة. ورأى أن التعاقد مع بيسيرو في منتصف الموسم ينطوي على مخاطر كبيرة، لكنه وصفه بالمدرب المميز الذي يمكن أن يحقق النجاح إذا توافرت له الظروف المناسبة.

وأضاف أبو مسلم أن نجاح بيسيرو مع الزمالك ليس مستحيلًا، لكنه يتوقف على عدة عوامل، من بينها قدرة الفريق على التأقلم مع أسلوبه الفني والتعامل مع الضغوط التي يمر بها النادي حاليًا.

الزمالك في مرحلة صعبة

واختتم أبو مسلم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يمر بفترة صعبة على مستوى النتائج والاستقرار الفني، مما سيزيد من الضغوط على بيسيرو. ومع ذلك، شدد على أن المدرب البرتغالي يمتلك خبرات كبيرة، وإذا تمكن من التعامل مع الظروف الحالية بمرونة، فقد يحقق نتائج إيجابية مع الفريق الأبيض.

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