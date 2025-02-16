حرس الحدود يفوز على فاركو بثنائية نظيفة بالدوري

حقق فريق حرس الحدود فوزا مهما على فريق فاركو بهدفين نظيفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الأحد، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دورى nile.

سجل محمود ممدوح هدف التقدم لحرس الحدود فى الدقيقة 23 من أحداث الشوط الأول، بعدما تسلم تمريرة رائعة ليقتحم منطقة الجزاء ويسدد بقوة على يمين شيكا، وأضاف محمود ممدوح الهداف الثانى له ولحرس الحدود فى الدقيقة 74 بطريقة رائعة.

بهذه النتيجة رفع حرس الحدود رصيده إلى 21 نقطة فى المركز السادس بترتيب جدول الدورى، فيما توقف فريق فاركو عند 18 نقطة فى المركز الثامن.