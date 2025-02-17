اغتاله الاحتلال بلبنان.. من هو القيادي بحماس محمد شاهين؟

اغتال الاحتلال إسرائيل، قياديا جديدا في حركة حماس بلبنان، وفق ما أكدت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ووفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

وأكدت القسام على اغتيال القيادي العسكري في لبنان، صباح الاثنين، يكنى محمد شاهين بـ"أبو البراء"، وهو من مواليد بلدة الفالوجة التي تقع بين الخليل وحدود قطاع غزة.

وأضاف بيان حماس، أن “شاهين” شغل مواقع متقدمة في الجناح العسكري لحماس، وهو شقيق المهندس في كتائب القسام حمزة شاهين الذي استشهد قبل سنوات.

واستشهد حمزة شاهين بانفجار داخل مخيم البرج جنوبي لبنان قبل عدة سنوات، واتُهمت إسرائيل بالوقوف وراءه، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

ويُعرف عن محمد شاهين بأنه المسؤول العسكري لحماس في لبنان، وأنه من المقربين من نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الراحل الذي اغتالته إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت مطلع العام الماضي.

عرّف الجيش الإسرائيلي شاهين، الذي أعلن اغتياله بغارة على سيارة شمال نهر الليطاني، بأنه يشغل منصب قائد مديرية العمليات بحركة حماس في لبنان، زاعما بأنه متورط في أنشطة عسكرية بدعم إيراني.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن محمد شاهين كان مسؤولًا عن التخطيط والإشراف على عمليات عسكرية، إذ عمل على الترويج لمخططات "ضد الاحتلال"، بتمويل وتوجيه إيراني، مستغلًّا الأراضي اللبنانية كقاعدة انطلاق لنشاطاته، على حد تعبيره.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن شاهين متورط في تنفيذ اعتداءات متعددة، بما في ذلك عمليات إطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل.