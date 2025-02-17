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نقل للمستشفى| قصة الذبحة الصدرية وتفاصيل مرض الخطيب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

نقل للمستشفى| قصة الذبحة الصدرية وتفاصيل مرض الخطيب

الخطيب
الخطيب
أحمد العيسوي

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، تفاصيل لأول مرة حول واقعة نقل محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى المستشفى خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب الاشتباه في إصابته بذبحة صدرية، وهي الأزمة الصحية التي لم تمنعه من مواصلة مهامه في إدارة شؤون الفريق.

أزمة صحية مفاجئة خلال الانتقالات الشتوية

في تصريحات أدلى بها لبرنامج تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر"، أوضح شلبي أن الخطيب تعرض لوعكة صحية خطيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث شعر بألم شديد في صدره، مما استدعى نقله على الفور إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة. وأشار إلى أن الأطباء اشتبهوا في إصابته بذبحة صدرية، مما استوجب بقاءه تحت الرعاية الطبية لحين استقرار حالته الصحية.

رفض البقاء في المستشفى بسبب التزاماته مع الأهلي

وأضاف المدير التنفيذي للأهلي أن الأطباء أوصوا ببقاء الخطيب في المستشفى لمدة 48 ساعة لمتابعة حالته، إلا أنه رفض ذلك تمامًا نظرًا لارتباطه بعدد من الاجتماعات المهمة والمفاوضات الخاصة بانتقالات اللاعبين، والتي كان يشرف عليها بنفسه خلال تلك الفترة الحرجة. وأكد شلبي أن الخطيب لم يرغب في الابتعاد عن الفريق رغم حاجته للراحة والعلاج.

إصرار مجلس الإدارة على سفر الخطيب رغم مرضه

وتطرق شلبي إلى موقف الخطيب من السفر مع بعثة الفريق إلى قطر خلال مشاركته في كأس العالم للأندية لمواجهة باتشوكا المكسيكي. وأوضح أن رئيس النادي لم يكن من المفترض أن يسافر مع الفريق بسبب إصابته بفيروس كورونا، والذي تسبب له في مضاعفات أثرت على الرئة. ومع ذلك، أصر مجلس إدارة الأهلي على ضرورة حضوره لدعم الفريق في البطولة، مما دفعه إلى الاستجابة لطلبهم والسفر رغم وضعه الصحي غير المستقر.

الخطيب يخضع لرحلة علاجية طويلة

وفي سياق متصل، أعلن محمود الخطيب، الجمعة الماضية، عن غيابه عن المشهد في النادي الأهلي لفترة مقبلة بسبب خضوعه لرحلة علاجية طويلة. وأشار إلى أنه اضطر إلى تأجيل العلاج خلال الفترة الماضية نظرًا لالتزاماته مع الفريق، إلا أن حالته الصحية تتطلب الآن الراحة والعناية الطبية المكثفة.

يأتي هذا في وقت حساس بالنسبة للنادي الأهلي، حيث يخوض الفريق عدة تحديات محلية ودولية تتطلب قيادة قوية، وهو ما جعل مجلس الإدارة يبذل جهودًا إضافية لضمان استقرار الأمور خلال فترة غياب الخطيب.

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