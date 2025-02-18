للمشاركة في كأس العالم للأندية.. الأهلي يكثف مفاوضاته لضم زيزو |تفاصيل

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن مفاجأة مدوية بشأن رغبة النادي الأهلي في الحصول على خدمات أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي دون العودة لمسؤولي الأبيض.

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN":

هناك مفاوضات من النادي الأهلي مع زيزو نجم الزمالك للمشاركة مع الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية في يونيو القادم..

وتابع : الأهلي عرض على زيزو مبلغ بقيمة 25 مليون جنيه في الموسم الواحد إلى جانب حملة إعلانية بقيمة 40 مليون جنيه.

وواصل :العرض يتضمن بونص إضافي في العقد بقيمة 15 مليون جنيه.

وأتم: زيزو لم يحسم موقفه حتى الآن وسط امتلاكه بعض العروض العربية أيضًا في ظل تأزم موقف الزمالك في التجديد له وعدم الحصول على توقيعه بشكل نهائي حتى الآن.