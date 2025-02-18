قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمير هشام: عبدالله السعيد غاضب من تجاهل الزمالك له
تدريب مكثف للكوادر الإفريقية على إدارة الأزمات واللامركزية
تسريبات .. Xiaomi 15 Ultra قادم بتصميم جديد وكاميرا خارقة
استقرار قبل رمضان| أسعار الدواجن اليوم.. وهذا موعد انخفاضها في الأسواق
وزير الخارجية الأمريكي: أكدت في الرياض الالتزام بوقف النار في غزة
وسائل إعلام كندية: إجلاء جميع الركاب الـ80 على متن رحلة دلتا "المقلوبة" في تورونتو
للمشاركة في كأس العالم للأندية.. الأهلي يكثف مفاوضاته لضم زيزو |تفاصيل
وسط الجمهور في الإسكندرية.. أول صور لـ محمد رمضان في كواليس برنامج مدفع رمضان
بخصوص زيزو.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك قبل القمة
وفاة عادل البابلي نجم الاتحاد السكندري وأحد رموز الجيل الذهبي
من الرياض.. مسئول بالكرملين: المحادثات بشأن أوكرانيا "ثنائية بحتة"
هل ندخل الجنة بأعمالنا أم برحمة الله .. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

للمشاركة في كأس العالم للأندية.. الأهلي يكثف مفاوضاته لضم زيزو |تفاصيل

زيزو
زيزو
رباب الهواري

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن مفاجأة مدوية بشأن رغبة النادي الأهلي في الحصول على خدمات أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.
وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي دون العودة لمسؤولي الأبيض.

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN":

هناك مفاوضات من النادي الأهلي مع زيزو نجم الزمالك للمشاركة مع الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية في يونيو القادم..
وتابع : الأهلي عرض على زيزو مبلغ بقيمة 25 مليون جنيه في الموسم الواحد إلى جانب حملة إعلانية بقيمة 40 مليون جنيه.
وواصل :العرض يتضمن بونص إضافي في العقد بقيمة 15 مليون جنيه.
وأتم: زيزو لم يحسم موقفه حتى الآن وسط امتلاكه بعض العروض العربية أيضًا في ظل تأزم موقف الزمالك في التجديد له وعدم الحصول على توقيعه بشكل نهائي حتى الآن.

نادي الزمالك زيزو النادي الاهلي كاس العالم للاندية صفقات الاهلي اخبار الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية

زيادة المرتبات قبل رمضان ولا بعده؟.. مدبولي يعلن رسميًا موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية

موعد صرف معاشات مارس 2025

موعد صرف معاش مارس 2025

انستاباي

البنك المركزي حسم الأمر.. متى تنتهي مهلة الإعفاء من رسوم إنستاباي؟

الاهلي والزمالك

رسميًا.. غياب نجم الأهلي عن مباراة الزمالك في الدوري

الخطيب

نقل للمستشفى| قصة الذبحة الصدرية وتفاصيل مرض الخطيب

كارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد

أول تعليق من كارمن سليمان بعد أن رزقت بتوأم.. تفاصيل

وزارة الداخلية

القضاء على خط الصعيد.. مصرع 8 عناصر شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

سفاح المعمورة

كشفها حسابه على فيسبوك.. تفاصيل مثيرة في قضية سفاح المعمورة

ترشيحاتنا

جانب من اللفاء

عيد مرسال يبحث مع "القابضة لاستصلاح الأراضى" مضاعفة المساحات الزراعية

القادة المشاركين في معرض إيجبس 2025

العاملين بالبترول: إيجبس 2025 أكثر الأسواق الواعدة في العالم

وزير الاسكان

وزير الإسكان والملحق التجاري الصيني يشهدان توقيع شراكة إستراتيجية لتعزيز التبادل الإستراتيجي بالسوق المصري

بالصور

أكلات تدفيك.. طريقة عمل البليلة بالخطوات

بليلة
بليلة
بليلة

أرخص حاجة في السوق.. اصنعي ديتوكس بهذه الخطوات للتخلص من السموم

الطماطم
الطماطم
الطماطم

أهمية فيتامين د للأطفال ولخسارة الوزن.. أهم البدائل والمصادر

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟ تعرف على الرابط العلمي بينهما

هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟
هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟
هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟

فيديو

فهد البطل

30 مسابقة يومية مع فهد البطل رمضان 2025

منة شلبي وأحمد السعدني

ارتباط منة شلبي وأحمد السعدني.. صورة جديدة كشفت كل الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التسامح الممنهج

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 49

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عصر التنوير السعودي

المزيد