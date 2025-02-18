كورتوا: كان يجب الرد بقوة على عنصرية فينيسيوس.. والانسحاب من الملعب كان خيارًا

اعترف تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، بأنه كان ينبغي اتخاذ موقف أكثر حزمًا ضد الإهانات العنصرية التي تعرض لها زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، مشيرًا إلى الواقعة التي حدثت في ملعب ميستايا مع فالنسيا عام 2023، والتي انتهت بإدانة المتورطين وحكم بسجنهم لمدة 8 أشهر.

كورتوا في حديث مع ريو فرديناند: "أحب الأجواء الحماسية في الملاعب، لكن هناك أمورًا لا تُصدق نسمعها أحيانًا. عندما يصل الأمر إلى العنصرية، يجب أن يكون هناك عدم تسامح مطلقًا، وكان يمكننا اتخاذ موقف أقوى عندما حدثت الواقعة في فالنسيا".

عن إمكانية مغادرة الملعب احتجاجًا**، قال كورتوا: "نعم، الانسحاب كان خيارًا. أفهم أن ليس كل الجماهير كانت متورطة، لكن لو أجبرت الأندية على إغلاق جزء من ملعبها بسبب تلك السلوكيات، فسيكون التأثير كبيرًا جدًا".

وعن فينيسيوس جونيور، قال: "منذ اللحظة الأولى، أخبرني هازارد أن هذا الشاب سيكون مذهلًا. إنه لاعب نفتقده كثيرًا عندما لا يكون موجودًا، يتمتع بسرعة لا تصدق، مهارة رائعة في المواجهات الفردية، وقوة تسديد بكلتا قدميه".

ريال مدريد وفينيسيوس

يواصل فينيسيوس جونيور تقديم مستويات رائعة مع ريال مدريد، حيث أصبح أحد أهم أعمدة الفريق في السنوات الأخيرة، وسط محاولات لحمايته من الاستهداف المتكرر داخل وخارج الملعب.