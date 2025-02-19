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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

جربيها هتحبيها.. طريقة عمل عجينة القطايف والكنافة في البيت

طريقة عمل عجينة القطايف والكنافة في المنزل
طريقة عمل عجينة القطايف والكنافة في المنزل
آية التيجي

يمكن طريقة تحضير عجينة القطايف والكنافة بسهولة في البيت، للاستمتاع باشهر حلويات رمضان الطازجة واللذيذة.

ويمكن تجربة طريقة عمل القطايف والكنافة في المنزل بخطوات سهلة في رمضان، واستمتعي بأشهى الحلويات المنزلية، وإليكم الطريقة بالتفصيل لكل منهما..


طريقة عمل عجينة القطايف

طريقة عمل عجينة القطايف

المكونات:

2 كوب دقيق

1 كوب سميد ناعم

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 كوب ماء دافئ

رشة ملح


طريقة التحضير:

ـ في وعاء، اخلطي الدقيق، السميد، السكر، الخميرة، البيكنج بودر، ورشة الملح.


ـ أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تحصلي على خليط سائل ناعم.


ـ غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر.


ـ سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، ثم صبّي العجينة فيها على شكل دوائر صغيرة.


ـ اتركي القطايف على النار حتى تظهر فقاعات على السطح، ثم ارفعيها وكرري العملية مع باقي العجينة.


ـ اتركي القطايف لتبرد ثم احشيها بالحشوات المفضلة مثل الجوز، القشطة، أو المكسرات.

طريقة عمل عجينة الكنافة

طريقة عمل عجينة الكنافة

المكونات:

1 عبوة كنافة (يمكنك شراء الكنافة المجمدة من السوق)

2 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة مذابة

2 ملعقة كبيرة سكر (اختياري)


طريقة التحضير:

ـ في وعاء، فكّي الكنافة المجمدة إذا كانت مجمدة، ثم قطعيها إلى قطع صغيرة باستخدام السكين أو يديك.


ـ سخني السمن في مقلاة على نار هادئة، ثم أضيفي الكنافة المفرومة إليها وقلّبي حتى تصبح ذهبية اللون.


ـ يمكنك إضافة السكر إلى الكنافة في هذه المرحلة إذا أردتِ أن تصبح أكثر حلاوة.


ـ استخدمي الكنافة المحمصة لتحضير حشوات مثل القشطة أو المكسرات، أو في الكنافة النابلسية مع الشربات.

نصائح إضافية لتحضير الكنافة والطائف في رمضان 

ـ القطايف: تأكدي من أن المقلاة غير لاصقة لضمان الحصول على شكل القطايف الجيد.

ـ الكنافة: يمكن إضافة القطر (الشربات) بعد تحضير الكنافة لإضافة طعم حلو ولذيذ.

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