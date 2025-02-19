وزير الخارجية الأمريكي يشكر السعودية ويوجّه رسالة مهمة لولي العهد.. ماذا قال؟

وجّه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الشكر إلى المملكة العربية السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على استضافة المحادثات الأمريكية الروسية في الرياض، والتي تهدف إلى وضع نهاية للحرب الأوكرانية المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وأكد روبيو أن الولايات المتحدة تستخدم نفوذها العالمي لتوحيد الدول وتسعى لتحقيق السلام وإنهاء العنف. وقال: "اتخذنا اليوم خطوة مهمة نحو إرساء سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا".

جاءت هذه التصريحات على خلفية المباحثات التي جرت بين روبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف في العاصمة السعودية الرياض، أمس الثلاثاء، في إطار الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو لإنهاء الصراع الأوكراني.

من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والروسي بأنها "جيدة جدًا"، معربًا عن ثقته المتزايدة في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.

وأعرب ترامب عن خيبة أمله من موقف أوكرانيا، مشيرًا إلى أن لديها ثلاث سنوات للمفاوضات، وكان من الممكن حل النزاع دون خسائر إقليمية منذ سنوات. كما أيد ترامب إجراء انتخابات في أوكرانيا، مؤكدًا أن شعبية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تراجعت إلى 4%.

تأتي هذه المحادثات في إطار الجهود الدولية لإنهاء الحرب الأوكرانية، والتي تشهد تصعيدًا مستمرًا منذ فبراير 2022، مع تطلع الأطراف المعنية إلى إيجاد حل دبلوماسي ينهي المعاناة الإنسانية ويحقق الاستقرار في المنطقة.