رانيا المشاط: الطاقة الجديدة والمتجددة أحد أهم مصادر القوة لمصر لجذب الاستثمارات

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعزيز العلاقات بين مصر واسبانيا يعمق العلاقات بين البلدين، ويعزز الشراكات بين القطاع الخاص والحكومة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية مستمرة في الاصلاحات.

وقالت رانيا المشاط، خلال تصريحات لفضائية “اكسترا نيوز”، أن اسبانيا تستضيف مؤتمرا مهما خلال الفترة القادمة لبحث ملف تمويل شركات القطاع الخاص، مؤكدة أن قيمة التمويلات الميسرة المقدمة للقطاع الخاص وصلت إلى 14 مليار دولار.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه خلال عام 2024 تم تقديم أكثر من 4 مليار دولار للقطاع الخاص، وهو ما يجذب الاستثمارات بشكل أكثر ، مؤكدة أن الطاقة الجديدة والمتجددة أحد أهم مصادر القوة لمصر لجذب الاستثمارات.

وأشارت رانيا المشاط إلى أنه نعمل على افساح المجال الخاص، والعمل على خلق شراكات بين القطاع الخاص المصري والاجنبي، مؤكدة أنه سعداء بالعلاقات بين مصر واسبانيا ويوجد استثمارات مشتركة في في عدة قطاعات ابرزخا المياة والطاقة والنقل.



