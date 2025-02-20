صعود السلالم أم المشي .. أيهما يساعدك على إنقاص الوزن بشكل أسرع؟

هل صعود السلالم أفضل من المشي لإنقاص الوزن؟ يكشف الخبراء أن صعود السلالم يحرق سعرات حرارية أكثر ويبني العضلات بشكل أسرع من المشي، ومع ذلك، يظل المشي خيارًا رائعًا منخفض التأثير لفقدان الدهون بشكل مستدام، إذن أيهما أفضل لتحقيق أهداف إنقاص الوزن؟

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإن اختيار التمرين المناسب يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، يعد المشي تمرينًا شائعًا منخفض التأثير، في حين يُعتبر صعود السلالم غالبًا بديلاً أكثر كثافة، ولكن أيهما يساعدك بالفعل على حرق المزيد من السعرات الحرارية وفقدان الوزن بشكل أسرع؟ دعنا نتحقق!



السعرات الحرارية المحروقة: المشي مقابل صعود السلالم

يحرق صعود السلالم سعرات حرارية أكثر بكثير من المشي لأنه يتطلب جهدًا أكبر لرفع وزن الجسم ضد الجاذبية، وفقًا للمجلس الأمريكي للتمارين الرياضية (ACE)، يحرق الشخص الذي يزن حوالي 70 كجم (155 رطلاً) ما يقرب من 175 سعرًا حراريًا في 30 دقيقة من المشي السريع بسرعة حوالي 6.4 كم في الساعة (4 أميال في الساعة). في حين أن نفس الشخص يمكنه حرق حوالي 216 سعرًا حراريًا مع صعود السلالم المعتدل وأكثر من 280 سعرًا حراريًا مع صعود السلالم السريع.

يزداد حرق السعرات الحرارية بشكل متناسب مع وزن الجسم.

وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد، فإن صعود السلالم يحرق ما بين 25 إلى 60 في المائة من السعرات الحرارية أكثر من المشي السريع، ويصبح الفارق أكبر عندما يتم صعود السلالم بوتيرة أسرع، مما يجعله تمرينًا أكثر كفاءة في وقت أقصر.





رأي الخبراء في صعود السلالم والمشي



يوضح الدكتور سيدريك براينت، كبير مسؤولي العلوم في المجلس الأمريكي للتمارين الرياضية، أن صعود السلالم ينشط مجموعات عضلية متعددة، بما في ذلك عضلات الألوية، والعضلة الرباعية الرؤوس، وأوتار الركبة، والجزء الأوسط من الجسم. كما أن المقاومة الإضافية الناتجة عن صعود السلالم تحولها إلى تمرين لبناء القوة بالإضافة إلى كونها تمرينًا للقلب والأوعية الدموية.



يوضح الدكتور مايكل جوينر، أخصائي علم وظائف الأعضاء في Mayo Clinic، أن صعود السلالم يحاكي تمارين المقاومة مثل القرفصاء أو الطعنات، يساعد بناء كتلة العضلات الهزيلة من خلال صعود السلالم على زيادة التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى حرق سعرات حرارية أعلى حتى في حالة الراحة، يمكن أن يساعد هذا التعزيز الأيضي في إدارة الوزن على المدى الطويل.



وجدت دراسة نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي في عام 2019 أن الأشخاص الذين يصعدون السلالم لمدة 10 دقائق فقط يوميًا شهدوا فقدانًا للدهون وتحسنًا في صحة القلب والأوعية الدموية. تعمل كثافة صعود السلالم على تعزيز القدرة على التحمل وحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع مقارنة بالمشي.

فقدان الوزن وإمكانية حرق الدهون

يظل المشي تمرينًا فعالًا لفقدان الدهون بشكل مستمر، وخاصةً عند القيام به لفترات أطول. يساعد المشي بسرعة معتدلة لمدة 45 دقيقة أو أكثر الجسم على التحول إلى وضع حرق الدهون، مما يجعله خيارًا ممتازًا للأفراد الذين يبحثون عن نهج ثابت ومنخفض التأثير لفقدان الوزن.

ومع ذلك، فإن صعود السلالم يمثل تحديًا أكثر شدة للقلب والأوعية الدموية، ويتطلب إنفاقًا أعلى للطاقة في فترة زمنية أقصر. وهذا يجعله تمرينًا فعالًا لأولئك الذين يتطلعون إلى زيادة حرق السعرات الحرارية في وقت محدود.



ما هو التمرين الأكثر فعالية؟



يعد صعود السلالم أكثر فعالية لحرق السعرات الحرارية بسرعة وتنشيط العضلات. وهو مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يتطلعون إلى تسريع فقدان الوزن وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقوية الجزء السفلي من الجسم.

من ناحية أخرى، يعد المشي تمرينًا أقل تأثيرًا ويسهل ممارسته لفترات طويلة. وهو مثالي لمن يعانون من مشاكل في المفاصل أو أولئك الذين بدأوا للتو رحلتهم في اللياقة البدنية.

الجمع بين الاثنين للحصول على نتائج أفضل

للحصول على أفضل خسارة للوزن، يمكن أن يكون الجمع بين التمرينين فعالاً للغاية، يمكن استخدام المشي كتمرين للتحمل، مما يساعد على حرق الدهون على مدى فترة طويلة، في حين يمكن دمج صعود السلالم كتمرين عالي الكثافة على فترات متقطعة لزيادة التمثيل الغذائي وقوة العضلات.

في النهاية، يعتمد أفضل تمرين على الأهداف الفردية ومستويات اللياقة البدنية وأسلوب الحياة، أولئك الذين يسعون إلى فقدان الوزن بشكل أسرع وتقوية العضلات قد يستفيدون أكثر من صعود السلالم، في حين أن أولئك الذين يفضلون التمرين الثابت منخفض التأثير قد يجدون المشي أكثر استدامة.

المصدر: timesnownews.