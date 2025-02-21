قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. القسام تفرج عن 6 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السابعة
الصحة تنظم ماراثون رياضي تزامنا مع اليوم العالمي للأمراض النادرة
ليتوانيا: نقدر موقف مصر الثابت الرافض لتهجير سكان غزة
فيديو .. نشاط مكثف لـ الرئيس السيسي خلال زياته الرسمية إلى إسبانيا
صبحي أم عواد.. بيسيرو يستقر على حارس الزمالك أمام الأهلي
الصحة: إجراءات فورية لتوفير الصبغة لجهاز الأشعة المقطعية بمستشفى حلوان
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بالسنطة محافظة الغربية
الحركة الوطنية يفتتح معرض محاربة الغلاء.. وإقبال كبير من المواطنين| صور
3 وزراء يتابعون مع المحافظين جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية
13 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لـ مافيا الدولار
وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي
تغذية سليمة في رمضان.. نصائح علمية للطلاب والمراهقين من "قومي البحوث"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالنسبة لبنتي أنا البيت.. بسمة بوسيل ترد على مروجي الشائعات

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
سارة عبد الله

وجهت بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، رسالة لمروجي الشائعات، بعزمها على اتخاذ موقف قانوني ضد كل من ينشرون أخبار كاذبة.

وعلقت على إحدى الفيديوهات،وقالت: “هرفع قضية عليكي عشان القصص اللي بتخترعيها، أنا ولادي عايشين معايا لوحدهم من 5 سنين أكيد بالنسبة لبنتي أنا البيت”.

وكانت قد أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات والمحرّفين لكلامها، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولة لتشويه تصريحاتها أو إخراجها من سياقها.

تصريحات صادمة عن الحب والاكتئاب
 

أثارت بسمة بوسيل جدلًا واسعًا بعد تصريحاتها خلال استضافتها في برنامج "عندي السؤال" مع الإعلامي محمد قيس، المذاع عبر قناة المشهد، حيث كشفت عن تجربة حب قاسية أثرت بشكل كبير على حياتها النفسية.

وأوضحت بسمة أنها مرت بحالة من انعدام الثقة بالنفس، وكانت على وشك الإقدام على إنهاء حياتها، لولا الدعم الذي تلقته من والدها، قائلة: “الحب أبهرني وعماني، وخسرت نفسي بسببه وعيطت كتير، أنا حياتي اتدمرت واتعدمت ثقتي في نفسي.. أبويا قبل ما يموت كان بيقولي عايز أشوفك في يوم سعيدة، وفي فترة أبويا لو مكانش عايش فيها، أنا كنت انتحرت بس هو كان بيدعمني”.

تصريحات بوسيل أثارت تعاطفًا واسعًا من جمهورها، فيما اعتبر البعض أن كلامها يعكس معاناة حقيقية تحتاج إلى دعم نفسي واجتماعي. في المقابل، تسببت تصريحاتها في جدل إعلامي كبير، دفعها للرد بقوة على أي محاولة لتشويه حديثها.

تامر حسني بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

ارشيفية

إغلاق كباريهات وبارات وديسكوهات الجيزة خلال أيام.. اعرف السبب

واقعة طفل الألف مسكن تثير الجدل

مخطوف ولا لأ.. القصة الكاملة لطفل الألف مسكن| ماذا حدث؟

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

الحضري

جاي من دمياط.. عفروتو يهاجم الحضري بسبب تصريحاته عن الأهلي

انقطاع المياه

دبروا احتياجاتكم.. انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن 4 مناطق كبرى في الجيزة

الطقس في مصر

الأمطار تضرب 7 محافظات اليوم والأرصاد تحذر من حالة الطقس| تفاصيل

الدكتور مصطفى مدبولي

خلال أسابيع.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

ترشيحاتنا

وظائف

وظائف للمصريين في الإمارات.. براتب 123 ألف جنيه شهريا

جانب من توقيع البرتوكول

الرعاية الصحية: منصة إلكترونية للأطباء وتوسيع حملات التوعية بمحافظات التأمين الصحي

رئيس الدورة العشرين للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر

مصر تسلم رئاسة المجلس الوزاري لهيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر لـ الأردن

بالصور

شاهد أقوى السيارات الخارقة في معرض ميامي 2025

معرض ميامي للسيارات
معرض ميامي للسيارات
معرض ميامي للسيارات

مواصفات سيارة فولفو ES90 السيدان الكهربائية قبل انطلاقها

فولفو ES90
فولفو ES90
فولفو ES90

زي المحلات.. طريقة عمل طاجن الملوخية بالجمبري

الملوخية بالجمبري
الملوخية بالجمبري
الملوخية بالجمبري

ميريام فارس تستعرض أناقتها بملابس كاجوال| صور

ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس

فيديو

الفنانة إجلال زكي

اصيبت بورم .. و اتمني التمثيل امام تايسون .. اسرار فى حياة اجلال ذكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد