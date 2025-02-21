بالنسبة لبنتي أنا البيت.. بسمة بوسيل ترد على مروجي الشائعات

وجهت بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، رسالة لمروجي الشائعات، بعزمها على اتخاذ موقف قانوني ضد كل من ينشرون أخبار كاذبة.

وعلقت على إحدى الفيديوهات،وقالت: “هرفع قضية عليكي عشان القصص اللي بتخترعيها، أنا ولادي عايشين معايا لوحدهم من 5 سنين أكيد بالنسبة لبنتي أنا البيت”.

وكانت قد أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات والمحرّفين لكلامها، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولة لتشويه تصريحاتها أو إخراجها من سياقها.

تصريحات صادمة عن الحب والاكتئاب



أثارت بسمة بوسيل جدلًا واسعًا بعد تصريحاتها خلال استضافتها في برنامج "عندي السؤال" مع الإعلامي محمد قيس، المذاع عبر قناة المشهد، حيث كشفت عن تجربة حب قاسية أثرت بشكل كبير على حياتها النفسية.

وأوضحت بسمة أنها مرت بحالة من انعدام الثقة بالنفس، وكانت على وشك الإقدام على إنهاء حياتها، لولا الدعم الذي تلقته من والدها، قائلة: “الحب أبهرني وعماني، وخسرت نفسي بسببه وعيطت كتير، أنا حياتي اتدمرت واتعدمت ثقتي في نفسي.. أبويا قبل ما يموت كان بيقولي عايز أشوفك في يوم سعيدة، وفي فترة أبويا لو مكانش عايش فيها، أنا كنت انتحرت بس هو كان بيدعمني”.

تصريحات بوسيل أثارت تعاطفًا واسعًا من جمهورها، فيما اعتبر البعض أن كلامها يعكس معاناة حقيقية تحتاج إلى دعم نفسي واجتماعي. في المقابل، تسببت تصريحاتها في جدل إعلامي كبير، دفعها للرد بقوة على أي محاولة لتشويه حديثها.