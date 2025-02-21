تم تصويره في 3 دول.. بشرى ضيقة شرف فيلم فيزا

قال الفنان سامي الشيخ ان الفنانة بشرى تشارك في فيلم “فيزا”، المقرر عرضه قريبا.

وأضاف في تصريحات لـ صدى البلد:" الفيلم تم تصويره في ثلاث أماكن وهم

ميامي، الباهاماس، ولبنان، وتظهر من خلاله الفنانة بشرى كضيفة شرف.

وكشف الفنان سامي الشيخ عن ملامح شخصية المقدم إياد توفيق، التي يجسدها في مسلسل "صفحة بيضا"، حيث يلعب دور ضابط متفانٍ في عمله، يجد نفسه مدفوعًا بفضوله المهني للتحقيق في قضية ضي (حنان مطاوع).

ومع تطور الأحداث، ينطلق في رحلة لكشف الغموض الذي يحيط بها، ضمن سياق درامي مشوّق مليء بالإثارة.



وتحدث الشيخ عن تعقيد شخصية إياد قائلاً في تصريحات لـ موقع صدى البلد: "إياد مختلف تمامًا، شخصية مركّبة ومليئة بالدراما، وهذا ما جعلني متحمسًا لتجسيدها. المسلسل مليء بالتحولات النفسية، لكنني قادر على الفصل بين شخصيتي الحقيقية وشخصية إياد".

وأكد سامي الشيخ أن شخصية إياد لا تشبهه على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه على النقيض منها تمامًا.

يضم مسلسل صفحة بيضا عدد من الفنانين بجانب بطلته حنان مطاوع، وسامي الشيخ، منهم مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين. العمل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



التشويق والغموض، تمر ضي بالعديد من الأحداث الغريبة الغامضة، وبعد حدوث جريمة قتل، يتولى التحقيق الضابط إياد ويكتشف ثلاث قصص مختلفة عن حياة ضي، وتتكشف له الحقائق عن فضيحة فساد دولية مرتبطة بشركة أدوية شهيرة تهدد أرواح المرضى.