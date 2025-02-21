نشرة الفن | حقيقة نكتة ريان رونلدز .. واختراق حساب أحمد السقا

أحمد السقا يوضح حقيقة اختراق حسابه على “فيسبوك”

أوضح النجم أحمد السقا حقيقة ما تم تداوله حول اختراق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد انتشار منشور غامض أثار الجدل بين متابعيه

بالنسبة لبنتي أنا البيت.. بسمة بوسيل ترد على مروجي الشائعات

وجهت بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، رسالة لمروجي الشائعات، بعزمها على اتخاذ موقف قانوني ضد كل من ينشرون أخبار كاذبة.

أكد ممثل عن برنامج Saturday Night Live أن النجم رايان رينولدز لم يكن هو من اقترح النكتة التي أُطلقت خلال احتفالية SNL 50 بشأن القضية القانونية التي تواجهها زوجته، النجمة بليك ليفلي، مع زميلها في فيلم It Ends With Us، جاستن بالدوني.