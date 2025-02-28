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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تعلن عن مفاجأة في طقس أول يوم رمضان

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، والذي أول أيامه غدا، السبت، مع بداية الأسبوع.

طقس أول أسبوع رمضان
قالت هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس اعتبارا من غد السبت وحتى قرب نهاية الأسبوع تحديدًا يوم الأربعاء المقبل، تشهد استقرارا نسبيا في الاحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، يصاحبها ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يساهم بشكل طفيف في تحسين الأجواء الباردة.

بحسب هيئة الأرصاد، فإن حالة الطقس أول أسبوع رمضان، يكون الطقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 أما خلال ساعات الليل، يكون الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

عن فرص سقوط الأمطار، يشهد أول أيام رمضان، فرصا لسقوط الأمطار تكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، والسواحل الغربية أيضا للبلاد على فترات متقطعة.

أما عن نشاط الرياح، تظل مناطق جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب البلاد، معرضة لاستمرار نشاط الرياح خلال طقس الأسبوع الأول من رمضان.

درجات الحرارة أول أسبوع رمضان
حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس أول أسبوع رمضان، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 22 إلى 24 درجة للعظمى والصغرى تتراوح ما بين 11 إلى 13 درجة.

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 20 إلى 23 درجة للعظمى والصغرى تتراوح ما بين 9 إلى 11 درجة.

شمال الصعيد تتراوح ما بين 22 إلى 26 درجة للعظمى والصغرى تتراوح ما بين 8 إلى 12 درجة.

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 27 إلى 30 درجة للعظمى والصغرى تتراوح ما بين 12 إلى 14 درجة.

أمطار غزيرة نهاية طقس أول أسبوع رمضان
واعتبارا من نهاية الأسبوع، سوف يشهد الطقس، عودة للأجواء غير المستقرة أخرى، حيث تنخفض درجات الحرارة من جديد يصاحبها موجة أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وعن حالة البحرين، تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين.

أما عن نشاط الرياح، خلال الطقس، تشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وأيضا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، نشاط رياح تصل سرعتها إلى نحو 34 كم/س.

عن فرص سقوط الأمطار خلال الطقس تشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري فرص أمطار خفيفة مساء. بينما تنعدم فرص الأمطار على باقي محافظات البلاد.

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة

جنوب سيناء 24 للعظمى والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9 درجات

جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 13 درجة

رمضان الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار درجات الحرارة شهر رمضان شهر رمضان المبارك طقس أول أسبوع رمضان

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