افطر فورا في تلك الحالة.. الصحة توجه نصائح لمرضي السكر في الصيام

أعلنت دار الإفتاء المصرية اول ايام رمضان 2025 والذي وافق اليوم السبت 1 مارس 2025 ، بعد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان .

ومع بداية الصيام يحتاج عدد من الأشخاص الي استشارات طبية وروشتات غذائية من أجل صوم صحي وآمن بلا اضرار.

روشتة سحرية لصيام مريض السكر

ومن بين المرضي الذي يعد الصيام بالنسبة لهم أمر حساس مرضي السكر ، حيث أن تعرضهم للغذاء وانواعه المختلفة يحتاج الي نوع من التنظيم بعد اختلال نسبة الأنسولين في الدم .

وشدد المعهد القومي للتغذية علي ضرورة توقف مريض السكر فورا عن الصيام اذا شعر بالدوخة أو رعشة أو عدم تركيز أو انخفض السكر عن 70

ونشر المعهد القومي للتغذية التابع لأمانة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة لمرضي السكر من أجل صوم صحي وآمن والتي تمثلت في التالي :-

نصائح لمريض السكر في رمضان

مراجعة الطبيب المختص قبل الصيام

اجعل الافطار علي مرحلتين الأولي الشوربة والسلطة وجزء من البروتين والمرحلة الثانية الخضار الطهي والنشويات وباقي البروتين والفاكهة

استخدام الدهون الصحية في إعداد الطعام واعتمد علي طهي الطعام في الفرن والذي بدلا من القلي في الزيت أو الدهون

تنازل قطعة صغيرة من الحلويات بعد تنازل الوجبة مرة أسبوعيا

تاخير وجبة السحور قدر الإمكان

تناول الحبوب الكاملة والبقوليات قدر الإمكان

اهتم بقياس مستوي السكر في الدم بين السحور والافطار وكذلك بعد الافطار لتجنب ارتفاع أو انخفاض مستوي السكر.

توقف فورا عن الصيام اذا شعرت بالدوخة أو رعشة أو عدم تركيز أو انخفض السكر عن 70

مريض ارتفاع ضغط الدم في رمضان 2025.. روشتة سحرية لصيام صحي

مراجعة الطبيب المختص قبل الصيام وتناول دواء ضغط موصوف لك.

تجنب المخللات وتقليل كمية الملح المستخدمة علي الطعام وكذلك تجنب المعلبات.

تجنب التدخين والتقليل من المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي

مشروب الكركدية والدوم قد يفيد الضغط المرتفع ولكن قلل من السكر المضاف.

اهتم بتناول الخضروات والفاكهة الطازجة في الإفطار والسحور

اهتم بشرب من 8* 10 كوب ماء ما بين الافطار والسحور .

قلل من تناول الأطعمة المقلية والغنية بالدهون .