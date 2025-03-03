تامر حسني يوجه رسالة لمي عمر عن دورها في "إش إش"

وجه الفنان تامر حسني، رسالة للفنانة مي عمر، عن دورها في مسلسل إش إش بعد ذكره في حلقة.

وكتب تامر حسني عبر ستوري على حسابه الشخصي على انستجرام: “يا مي اي الحلاوة دي مليون مبروك اشكيلي في الصورة ولا يهمك هفيدك برضو ربنا يوفقك وتكسري الدنيا زي كل سنة انتي وملك الاخراج محمد سامي باشا”.

الحلقة 2 من مسلسل إش إش

وبدأت الحلقة الثانية من مسلسل إش إش بتوترات عائلية واضحة، حيث تلقت إش إش (مي عمر) تحذيرات من الذهاب إلى شادية ورجب الجريتلي مرة أخرى، وفي المقابل، حذّرت شادية (هالة صدقي) ابنتها من التعامل مع إش إش أو السماح لها بدخول منزلها.

تحاول إش إش فهم الصراع القديم بين إخلاص كابوريا وشادية، وتبدأ في التحقيق بمساعدة نصة (عصام السقا)، الذي يوجهها إلى تيسير كابوريا، والتي تبدو أنها تعلم أسرارًا مهمة عن الماضي. لكن سرعان ما تكتشف إش إش أن تيسير تحاول تضليلها، مما يزيد الأمور غموضًا.

مواعيد عرض مسلسل “إش إش”



• MBC مصر: الساعة 10:00 مساءً، الإعادة 03:00 عصرًا.

• MBC مصر دراما: توقيت العرض يختلف.

• منصة شاهد: الساعة 11:00 مساءً.