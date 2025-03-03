قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.. وكيفية التسجيل
شاهد| مصرع إسرائيلي في عملية طعن بحيفا وسقوط مصابين واستشهاد المنفذ
الرئيس العراقي يغادر بغداد متوجها إلى القاهرة للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة
دعاء قبل الإفطار لشفاء المريض.. انتهز هذا التوقيت فيه الاستجابة
إعلام إسرائيلي: وقف حركة القطارات في منطقة ليڤ همفراتس بحيفا
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
دون إصابات.. السيطرة على حريق داخل منزل فى منشأة القناطر
في ثالث أيام رمضان.. تعرف على سعر الذهب في السعودية
تهديد للزمالك| صدام عربي مرتقب في الدوري المصري بين بوجلبان وبن شيخة
بشرى سارة..الجمع بين أكثر من معاش للمستحقين بهذه الحالات في قانون التأمينات
القوات المسلحة تشارك فى تنظيم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
%19 نموًا بصادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة المتحدة خلال 2024
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرا الإسكان والبترول يبحثان تعزيز التعاون بين الهيئات التابعة لهما لتسريع تنفيذ المشروعات

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مشتركًا بمقر وزارة البترول، بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئات التابعة لهما، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وعلى رأسها توصيل الغاز الطبيعي للإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود لتلبية احتياجات المشروعات العمرانية من المنتجات البترولية.

وأكد الوزيران، على أهمية العمل التكاملي الجاري والتنسيق المستمر بين الجانبين لتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، بما يسهم في دفع المشروعات التي تحقق مردودا مباشرا على المواطنين، خاصة مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة، وأشارا إلى أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مثمرة وتنسيقا إيجابيا، سيتم البناء عليه لتعزيز التعاون المشترك.  

وتناول الاجتماع التعاون والتكامل في مشروعات مد شبكات البنية التحتية للغاز الطبيعي في منطقة غرب مدينة العلمين الجديدة، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة حدائق العاصمة التي ستخدم ما يناهز 30 ألف وحدة سكنية جديدة بالمدينة، وذلك ضمن جهود وزارة البترول لتوسيع نطاق توصيل الغاز الطبيعي كخدمة حضارية للمواطنين، بالتنسيق بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 
كما ناقش اللقاء خطة توفير منتج البيتومين (الأسفلت) خلال الفترة المقبلة، من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها التابعة المنتجة للبيتومين، لتلبية احتياجات مشروعات وزارة الإسكان من هذه المادة الأساسية لأعمال رصف الطرق.

وتم الاتفاق على عقد اجتماعات عمل وزيارة ميدانية للمسئولين من الجانبين خلال الأيام المقبلة لمتابعة تنفيذ العمل المشترك بين الجانبين علي أرض الواقع .

ضم اللقاء من وزارة البترول المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) ومن وزارة الإسكان المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق والمهندس كمال بهجات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات والمهندسة إلهام السرجاني مساعد المشرف على مكتب الوزير والمهندس أحمد عمارة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق.
 

وزير الإسكان وزير البترول المدن الجديدة الغاز الطبيعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل يطبق في جميع مدارس الجمهورية الأسبوع المقبل.. اعرف تفاصيله

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية

الصور الأولى لحادث تصادم سيارة ميكروباص وتريلا بأسيوط

13 جثة ومصابين.. الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وتريلا بأسيوط

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 3 مارس 2025.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

محمد صلاح

تطورات جديدة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

الاهلي والزمالك

إلغاء القمة الودية بين الأهلي والزمالك في العراق بعد قرارات رابطة الأندية

الزمالك

وجوده غير مناسب.. الزمالك يعلن سبب إقالة عمرو وهبي من منصب مدير التعاقدات

عملة مصرية

زيادة 25% .. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

ترشيحاتنا

مسلم

مسلم يعقد قرانه … زواج مسلم و يارا تامر

عملة

كان عاملها حصالة.. استخراج 13 عملة معدنية من معدة طفل في المنصورة

مرض عمرو مصطفي

عنده سرطان .. حقيقة مرض الملحن عمرو مصطفى

بالصور

هل تشعر بالجوع في رمضان؟.. تناول الشوكولاتة الداكنة

هل تشعر بالجوع في رمضان؟.. تناول الشوكولاتة الداكنة
هل تشعر بالجوع في رمضان؟.. تناول الشوكولاتة الداكنة
هل تشعر بالجوع في رمضان؟.. تناول الشوكولاتة الداكنة

ختام فعاليات التدريب المصرى الهندي المشترك إعصار- 3

ختام فعاليات التدريب المصرى الهندي المشترك إعصار- 3
ختام فعاليات التدريب المصرى الهندي المشترك إعصار- 3
ختام فعاليات التدريب المصرى الهندي المشترك إعصار- 3

مستر بيست يهدي نادلة مطعم سيارة فاخرة بدل البقشيش.. القصة الكاملة

مستر بيست
مستر بيست
مستر بيست

جمال شعبان يكشف المسموح والممنوع عنهم الصوم برمضان

مرضي القلب
مرضي القلب
مرضي القلب

فيديو

ختام فعاليات التدريب المصرى الهندي المشترك إعصار- 3

ختام فعاليات التدريب المصرى الهندي المشترك إعصار- 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد