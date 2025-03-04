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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو.. تفاصيل مهمة بشأن القمة العربية الطارئة..درس قاس من أحمد موسى لوزير الدفاع الإسرائيلي

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد القاضي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى.



دعم ومساندة.. أحمد موسى: مصر لديها ثوابت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه  على حماس أن تتنحى جانبا عن السلطة في قطاع غزة، مضيفا:" يجب أن تترك حماس المجال للخطة العربية المصرية بشان غزة  كي يتم تنفيذها ".


تفاصيل مهمة بشأن القمة العربية الطارئة غدًا في القاهرة.. تفاصيل
كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن تفاصيل اجتماعات وزراء خارجية العرب، تمهيدًا لانطلاق القمة العربية الطارئة في القاهرة، بمشاركة الدول العربية لعرض الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير.



سحر رامي: لا أشعر بالخذلان.. والفرص تأتي لمن يستحقها
ردت الفنانة سحر رامي على تساؤل حول شعورها تجاه المنتجين والمخرجين الذين كانوا مقربين من عائلتها، وأوضحت أنها لا تشعر بالخذلان أو نكران الجميل، قائلة: "هذه الفكرة ليست في قاموسي، ولم أفكر أبدًا بهذه الطريقة."



أحمد موسى: مفيش دولة عربية هتطبع مع إسرائيل وهي ما زالت تحتل فلسطين
استعرض الإعلامي أحمد موسى، مختلف القمم العربية الطارئة التي تم تخصيصها لدعم القضية الفلسطينية على مدار السنوات الماضية .



درس قاس من أحمد موسى لوزير الدفاع الإسرائيلي: جيشنا لا يسمح لأحد بتهديدنا
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزير  دفاع جيش الاحتلال أطلق تصريحات غريبة عن مصر، وعلق عن اتفاقية السلام مع مصر .



بدرية طلبة: ظلمت أخويا بسبب طليقته وأولاده وكل ما أشوفه أعيط وحكمي غلط
اعترفت الفنانة بدرية طلبة، بظلمها لشقيقها بسبب مشاكل أسرية مع طليقته وأولاده، قائلة: "كل ما اشوف أخويا دلوقتي دموعي تنزل وأقوله سامحني عشان مكنتش عاشرت الطرف الثاني في حياته اللي هي طليقته وأولاده واحتويتهم وعاديت مراته الحالية لان الموقف كله أنا كنت شايفاه غلط".



بسمة وهبة لـ عصام الحضري: محدش بيشكر نفسه إلا إبليس
تحدث عصام الحضري حارس وقائد المنتخب الوطني السابق، عن دافعه وراء الحديث عن نفسه بشكل جيد، ردا على سؤال الإعلامية بسمة وهبة "الناس بيقولوا محدش بيشكر نفسه إلا إبليس، وأنت قاعد ليل نهار تشكر في نفسك".



عصام الحضري يطلق قذائفه.. مفيش أسطورة غيري أنا وصلاح.. وهذا هو السبب الحقيقي لمغادرتي للأهلي
كشف عصام الحضري، حارس وقائد المنتخب الوطني السابق، خلال لقاء له ببرنامج "العرافة"، عبر قناتي النهار والمحور، عن العديد من التفاصيل الخاصة حول ألقابه وإنجازاته مع الأهلي والمنتخب الوطني، والسبب الذي جعله يغادر الأهلي.



حاجة مؤلمة.. داليا مصطفى: تعرضت للتحرش أكثر من مرة في طفولتي
كشفت الفنانة داليا مصطفى، عن تعرضها للتحرش أكثر من مرة خلال طفولتها، مؤكدة أن الأمر كان مؤلمًا للغاية وترك أثرا نفسيا عميقًا لديها.



داليا مصطفى: لو جوزي ضربني هضربه.. ولا يمكن أغفر الخيانة
أكدت الفنانة داليا مصطفى، أن الحملات التي تكون موجهة ضد الرجال أحيانا تكون قاسية وتكون وجهة نظر نسوية، قائلة: "في ستات جبارة زي الرجالة، وأرفضه العنف الأسري".

أحمد موسى القمة العربية عصام الحضري بسمة وهبة التوك شو سحر رامي داليا مصطفى

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