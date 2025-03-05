جمال عبدالرحيم: محكمة القضاء الإداري ترفض 7 طعون على وقف انتخابات الصحفيين

أعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، أن محكمة القضاء الإداري "الدائرة 3 نقابات" برئاسة المستشار دكتوى فتحي هلال، قضت اليوم برفض 7 دعاوى لوقف انتخابات نقابة الصحفيين، وأمرت بإحالة جميع الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير في طلب الإلغاء.

وأكد سكرتير عام النقابة، أن هيئة الدفاع عن النقابة قدمت المستندات اللازمة، التي تشير إلى أن مجلس نقابة الصحفيين ملتزم بتطبيق أحكام قانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، واللائحة الداخلية للنقابة.