وظائف خالية بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية 2025

يبحث المواطنون عن فرصة متميزة للمتخصصين في المجال البحري للانضمام إلى فريق العمل بميناء الإسكندرية، والتي اعلنت عن وظائف خالية للمساهمة في تعزيز حركة الملاحة البحرية في مصر.

وظائف الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 2025

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عن حاجتها لشغل وظيفة مرشد ثان (تعيين) للعمل بإدارة الإرشاد والقطر والرباط، التابعة للإدارة العامة لحركة السفن، وذلك ضمن الوظائف التخصصية بوزارة النقل.

طبيعة العمل للوظائف الخالية

يتولى المرشد الثاني مسؤولية تنفيذ عمليات إرشاد وتوجيه السفن والقاطرات في البواغيز والممرات الملاحية للميناء، إضافة إلى استقبالها على المخطاف وتراكيها على الأرصفة، بهدف ضمان حركة ملاحية آمنة دون التعرض لأي مخاطر.

المهام والمسؤوليات للوظائف الخالية لميناء الاسكندرية

تأمين السفن أثناء عمليات الإرشاد ومنع التصادمات.

الاستجابة الفورية لطلبات الإرشاد الواردة من السفن.

السيطرة على مناورات القاطرات وتنسيق تحركاتها أثناء عمليات الإرشاد.

إرشاد السفن المسموح له بإرشادها وفق التكليفات المحددة.

توجيه السفن عبر البواغيز والممرات الملاحية بالميناء وضمان تراكيها على الأرصفة.

شروط التقديم للوظائف الخالية لميناء الاسكندرية

للتقديم على الوظيفة، يشترط ما يلي:

الإلمام باستخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

القدرة على التعامل مع مختلف السفن وتحمل ضغوط العمل.

الإلمام بالقوانين واللوائح المنظمة لنظام العمل.

اجتياز التدريب اللازم الذي توفره الهيئة في مجال الإرشاد والملاحة البحرية.

اجتياز الاختبارات الفنية واللياقة الطبية وفقا للائحة المرشدين.

الحصول على مؤهل بحري عال وشهادة ربان أعالي بحار.

خبرة لا تقل عن عامين في مزاولة أعمال الملاحة البحرية.

قضاء مدة بينية لا تقل عن 4 سنوات في وظيفة مرشد ثالث، أو مدة إجمالية 4 سنوات متوافقة مع طبيعة العمل.

إجادة إحدى اللغات الأجنبية.

المستندات المطلوبة للوظائف الخالية لميناء الاسكندرية

يجب إرفاق المستندات التالية مع طلب التقديم:

صور من شهادات الخبرة والدورات التدريبية.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة شهادة ميلاد مميكنة.

صحيفة حالة جنائية موجهة للهيئة العامة لميناء الإسكندرية (سارية المفعول).

صورة المؤهل الدراسي وشهادة ربان أعالي بحار.

صورة من شهادات الحتميات.

صورة من شهادة الموقف من التجنيد.

موعد وطريقة التقديم للوظائف الخالية لميناء الاسكندرية



يبدأ التقديم اعتبارا من 23 فبراير 2025 حتى 25 مارس 2025.

تقدم الطلبات باسم اللواء بحري رئيس مجلس الإدارة، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

يتم التقديم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للهيئة www.apa.gov.eg.

