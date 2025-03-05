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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حنان مطاوع تقدم قصة "السيدة نفيسة" في رمضان

حنان مطاوع
حنان مطاوع
ميرنا محمود

شوقت الفنانة حنان مطاوع جمهورها جمهورها لعمل أذاعي  جديد لقصة السيدة نفيسة “سيدة الدارين .

ونشرت حنان مطارع برومو المسلسل  عبر صفحتها الرسمية في منصة "انستجرام و وكتبت : قصة حياه السيدة نفسية.

وكانت قد كشفت الفنانة حنان مطاوع عن تفاصيل مسلسها الجديد " حياة أو موت " والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الحالي .

وقالت حنان مطاوع في تصريحات خاصة لـ صدي البلد :  مسلسل " حياة أو موت " لم يكن مخطط أن يتم طرحه خلال شهر رمضان الكريم ، فقد تعاقدت عليه ليكون عمل يعرض علي إحدي المنصات بعد إنتهاء شهر رمضان الكريم ، وكنت متعاقدة علي عمل درامي آخر يعرض خلال شهر رمضان الكريم ، الا أنه توقف ، وجاء قرار ان يعرض مسلسل " حياة أو موت فى رمضان .

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