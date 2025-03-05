حنان مطاوع تقدم قصة "السيدة نفيسة" في رمضان

شوقت الفنانة حنان مطاوع جمهورها جمهورها لعمل أذاعي جديد لقصة السيدة نفيسة “سيدة الدارين .

ونشرت حنان مطارع برومو المسلسل عبر صفحتها الرسمية في منصة "انستجرام و وكتبت : قصة حياه السيدة نفسية.

وكانت قد كشفت الفنانة حنان مطاوع عن تفاصيل مسلسها الجديد " حياة أو موت " والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الحالي .

وقالت حنان مطاوع في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : مسلسل " حياة أو موت " لم يكن مخطط أن يتم طرحه خلال شهر رمضان الكريم ، فقد تعاقدت عليه ليكون عمل يعرض علي إحدي المنصات بعد إنتهاء شهر رمضان الكريم ، وكنت متعاقدة علي عمل درامي آخر يعرض خلال شهر رمضان الكريم ، الا أنه توقف ، وجاء قرار ان يعرض مسلسل " حياة أو موت فى رمضان .