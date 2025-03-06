تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز فى المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري



أعلنت رابطة الأندية المصرية عن جدول مباريات المرحلة النهائية من مسابقة الدوري الممتاز، والتي ستشهد مواجهات قوية لحسم اللقب في ظل الصراع المحتدم بين بيراميدز المتصدر، والأهلي الوصيف، والزمالك صاحب المركز الثالث.

مواعيد مباريات بيراميدز في المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري

بيراميدز × المصري البورسعيدي ـ 12 مارس ـ 09:30 مساء

بيراميدز × الأهلي ـ 12 إبريل ـ 07:00 مساء

حرس الحدود × بيراميدز 30 إبريل ـ 04:00 مساء

فاركو × بيراميدز ـ 4 مايو ـ 04:00 مساء

البنك الأهلي × بيراميدز 9 مايو ـ 07:00 مساء

الزمالك × بيراميدز 13 مايو ـ 07:00 مساء

بتروجت × بيراميدز 17 مايو ـ 04:00 مساء

سيراميكا كليوباترا × بيراميدز 28 مايو ـ لم يتم تحديد موعده.

