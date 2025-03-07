هل يهبط مودرن سبورت؟ .. نجم الكرة المصرية السابق يجيب

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت، لن يهبط لدوري المحترفين، رغم احتلاله المركز الأخير في الدوري المصري.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" مودرن سبورت لن يهبط لدوري المحترفين، والفريق أصبح يمتلك لاعبين على مستوى عالي تم ضمهم في يناير".

وتابع:" مودرن تأثر، برحيل العديد من اللاعبين في بداية الموسم، بجانب كثرة التغيير في الأجهزة الفنية، وعبدالحق بن شيخة، مدرب كبير وقادر على إحداث الفارق، ويحتاج فقط لضبط خط الدفاع".

وعن الإسماعيلي قال:" الإسماعيلي يعاني منذ 3 مواسم، ومجالس الإدارات تتوالي ويستمر الأداء من سئ لأسوء، وما ذنب الجماهير، وأتمنى الجمهور أن يقف خلف النادي، وتامر مصطفى مناسب لقيادة الفريق، وهو مدرب ذكي".