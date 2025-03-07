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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق الدسوقي: تعزيز وعي الشعب المصري ضرورة لمواجهة الشائعات والتحديات

طارق الدسوقي
طارق الدسوقي
يوسف أيمن

أكد الفنان طارق الدسوقي أهمية تعزيز وعي الشعب المصري لمواجهة التحديات والشائعات التي تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد. وأشار إلى أن المصريين يقفون دائمًا صفًا واحدًا في مواجهة الأزمات.

الدسوقي: الإعلام والنخبة المثقفة يجب أن يتصدروا في مواجهة الأكاذيب

خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار"، أكد طارق الدسوقي أن المنابر الإعلامية والنخبة المثقفة يلعبون دورًا محوريًا في توعية المواطنين. 

وأوضح أن التوعية تعد السلاح الأقوى لمواجهة الأكاذيب والمخططات الهدامة التي تستهدف المجتمع.

طارق الدسوقي يطالب بإيقاف البرامج الإعلامية المثيرة للفتن

شدد طارق الدسوقي على ضرورة اختفاء البرامج الإعلامية التي تثير الفتن وتسعى لتفكيك الأسرة والمجتمع من أجل تحقيق مشاهدات عالية. 

وأكد أن الوعي المجتمعي هو السبيل لحماية المصريين من محاولات بث الفرقة بينهم.

الدسوقي يحذر من المخاطر التي يمثلها الغزو الفكري والثقافي على المجتمع

حذر طارق الدسوقي من المخاطر التي يمثلها الغزو الفكري والثقافي، مشيرًا إلى أن أعداء الوطن يسعون إلى ضرب التلاحم بين أفراد المجتمع من خلال هذه المحاولات.

الدسوقي: غيابي عن السينما بسبب قلة الأعمال التي تعزز القيم الإيجابية

كشف طارق الدسوقي عن انشغاله حاليًا ببروفات مسرحية "الملك لير"، موضحًا أن غيابه عن السينما والدراما يعود إلى قلة الأعمال التي تهدف إلى التوعية وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع. 

وأكد أن للفن دورًا أساسيًا في رفع الوعي بين الجمهور.

مصر الشائعات الشعب المصري الأزمات طارق الدسوقي

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