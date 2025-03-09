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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل تساعد اليوجا على إنقاص الوزن؟.. اكتشف

اليوجا
اليوجا
نهى هجرس

كممارسة للعقل والجسم تدعم النمو البدني والعقلي والروحي ، يمكن أن تساعدك اليوجا على إنقاص الوزن، تتكون اليوجا من 3 أجزاء - الوضعيات الجسدية ، والتأمل ، وعمل التنفس، الجمع بين هذه المكونات يخلق ممارسة يمكن أن يكون لها آثار إيجابية على الصحة العامة.

يمكن أن تكون الممارسة البدنية لليوجا تمرينا رائعا ، خاصة الأشكال الأكثر نشاطا ، وهي الوضعيات التي يمكن أن تساعدك الوضعيات على بناء العضلات وخلق القدرة على التحمل وحرق السعرات الحرارية ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

في حين أن ممارسة الوضعيات يمكن أن تؤدي إلى تغيرات في الوزن ، فإن الجمع بين الحركات الجسدية ومكونات اليقظة الذهنية في اليوجا يمكن أن يؤدي إلى تغيير مستدام في كيفية تعاملك مع الطعام والنشاط البدني والتوتر والعناصر الأخرى التي تؤثر على الوزن.

ترتبط اليوجا والنوم الأفضل أيضا بفقدان الوزن

يمكن أن تساعد اليوجا في أنماط النوم وتساعد في جهود إنقاص الوزن، الحصول على نوم جيد مفيد لفقدان الوزن، ترتبط صحة النوم الأفضل بفقدان الوزن والدهون، الأشخاص الذين يحصلون على قسط كاف من النوم دون انقطاع هم أقل عرضة لمواجهة مشاكل في تنظيم وزن الجسم.

أظهرت دراسات مختلفة أن الأشخاص الذين يمارسون اليوجا أبلغوا عن جودة نوم أفضل، في حين أن الممارسة البدنية لليوجا يمكن أن تساعد في أنماط النوم .

ممارسة اليوجا تساعد الناس على تحقيق حالة استرخاء عميقة يمكن أن تجعل الجسم يشعر بالراحة.

المصدر verywellhealth

اليوجا فوائد اليوجا اليوجا وانقاص الوزن

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