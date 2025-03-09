جربيها فورا .. وصفة ساعدت سيدة على فقدان 41 كيلو من وزنها

حين تبدأين اليوم بطريقة صحية، قد يكون هذه الأمر أهم العناصر الأساسية لفقدان الوزن، حيث يجب أن تحتوي الوجبة الأولى من اليوم على قيمة غذائية كافية للحفاظ على الطاقة طوال اليوم.

ولكن العثور على وجبة الإفطار المناسبة قد يكون تحديًا لذلك يمكنك الاستمرار في تناول نفس وجبة الإفطار، وسيساعدك ذلك أيضًا على إنقاص الوزن.

وكانت اعتمدت السيدة ساتشي باي، مدربة التغذية وفقدان الوزن المقيمة في تورنتو، وجبة إفطار لذيذة مليئة بالعناصر الغذائية تناولتها لمدة ثلاث سنوات وساعدتها على إنقاص 41 كجم. يمكن أن تكون وجبة الإفطار التالية التي ستتناولها.

وقد أوصت ساتشي وأوصت بالحفاظ على بساطة الصباح من خلال عدم استخدام الكثير من المكونات المختلفة في وجبة الإفطار. وبدلاً من ذلك، اقترحت الالتزام بثلاثة أو أربعة خيارات فقط.

ويعد خبز الأفوكادو والبيض هذا أحد وصفاتها الأساسية في الصباح.

بالنسبة لدهن الأفوكادو والبيض، هرست حبة أفوكادو كاملة وأضافت إليها ثلاث بيضات مقلية. ثم خلطت بعض الصلصة الحارة ودهنت الدهن فوق شرائح الخبز المقلي بالهواء.

وبالإضافة إلى ذلك، كتبت في التعليق: "إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، يمكنك استخدام بيضة كاملة وثلاثة بياض بيض بدلاً من ثلاث بيضات كاملة، و50 جرامًا من الأفوكادو بدلاً من حبة واحدة كاملة".

ما هي الفوائد الصحية للأفوكادو والبيض؟



وفقًا لموقع WebMD ، فإن الأفوكادو له فوائد صحية عديدة، مثل المساعدة في إنقاص الوزن وحماية صحة الدماغ وتنظيم الحالة المزاجية. وفي الوقت نفسه، تعد البيض مصدرًا رائعًا للبروتين، مما يساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول.

مشاهير يأكلون نفس الوجبات

إن تناول نفس الوجبة كل يوم يُظهِر التفاني والثبات تجاه اللياقة البدنية. حتى أن بعض المشاهير المفضلين لديك يتناولون نفس الوجبات لعدة أشهر للحفاظ على أفضل شكل. يُعد لاعب الكريكيت فيرات كوهلي أحد المشاهير الذين يُظهِرون تفانيهم في تحقيق أهداف اللياقة البدنية من خلال الالتزام بنفس الوجبات