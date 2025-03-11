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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث مارس يتسبب في مشكلة إضاءة مزعجة على هواتف Pixel

Pixel
Pixel
احمد الشريف

بدأ عدد متزايد من مستخدمي هواتف Pixel بالإبلاغ عن مشكلة غريبة في سطوع الشاشة ظهرت بعد تحديث مارس، حيث يبدو أنها تؤثر بشكل خاص عند مشاهدة الفيديوهات بوضع الشاشة الكاملة.

تحديث مفيد لكن مع بعض العيوب؟

أطلقت جوجل تحديث مارس Pixel Feature Drop مع مجموعة من التحسينات والإصلاحات المهمة، لكنه يبدو أنه جلب معه خللًا جديدًا يزعج المستخدمين أثناء تشغيل الفيديوهات.

وفقًا لتقارير من مستخدمي Reddit (نقلًا عن Android Authority)، يعاني بعض مستخدمي Pixel 8 Pro من تقلبات مستمرة في الإضاءة أثناء مشاهدة Netflix، حيث تتغير السطوع تلقائيًا بين السطوع العالي والمنخفض بشكل مزعج.

الأمر المثير للانتباه هو أن إيقاف ميزة السطوع التلقائي لم يحل المشكلة، مما يشير إلى أن المشكلة لا تتعلق بالإعدادات العادية للهاتف، بل يبدو أنها مرتبطة مباشرة بتحديث مارس.

المشكلة ليست مقتصرة على تطبيق معين

 لا تقتصر المشكلة فقط على Netflix، حيث أكد مستخدمو Pixel 9 Pro XL ظهور نفس الخلل أثناء مشاهدة الفيديوهات على Prime Video، بالإضافة إلى تقارير عن مشاكل مشابهة على YouTube وDisney+.

أشار أحد المستخدمين إلى مشكلة أخرى على Pixel 9 Pro XL، حيث تبدو الخلفيات باهتة حتى عند رفع السطوع إلى الحد الأقصى، في حين تبقى أيقونات التطبيقات بنفس درجة السطوع العادية، مما يؤكد أن المشكلة قد تكون مرتبطة بعرض المحتوى وليس بالإضاءة العامة للهاتف.

الأجهزة المتأثرة من Pixel 6 حتى Pixel 9

وفقًا للتقارير، يبدو أن الخلل يؤثر على عدة أجيال من هواتف Pixel، بما في ذلك Pixel 6 وPixel 7 وPixel 8 وPixel 9. أحد مستخدمي Pixel 7 Pro لاحظ أن وميض الشاشة يحدث فقط عند تشغيل الترجمة في Netflix، مما قد يشير إلى ارتباط المشكلة بآلية معالجة الفيديو.

هل يوجد حل مؤقت؟

اقترح أحد مستخدمي Pixel 9 حلًا مؤقتًا لكنه ليس مثاليًا، وهو إيقاف ميزة Smooth Display يوقف المشكلة، لكنه يؤدي إلى قفل الشاشة على معدل تحديث 60Hz بدلًا من 120Hz، مما يجعل التنقل والتمرير أقل سلاسة.

حتى الآن، لم تصدر جوجل تعليقًا رسميًا حول هذه المشكلة، لكن المستخدمين ينتظرون إصلاحًا قريبًا.

Pixel Android Pixel Feature Drop

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