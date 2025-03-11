بيلد الألمانية تهاجم الهولتدي تشافي سيمونز: غروره يعادل كبر راتبه

هاجمت صحيفة “بيلد” الألمانية، الهولندي تشافي سيمونز، لاعب لايبزيج، بسبب تدهور مستواه مع الفريق.

وبعد ثلاثة انتصارات فقط في آخر عشر مباريات بالدوري الألماني، يحتل لايبزيج الآن المركز السادس في الجدول، بفارق خمس نقاط عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وفي ألمانيا يعتقدون أن الأمر يعود إلى حد كبير إلى حقيقة أن تشافي سيمونز، لاعبهم النجم الذي جدد مؤخرًا عقده حتى يونيو 2027، ليس على المستوى المطلوب سواء من حيث الأداء أو السلوك.

غضب بسبب غطرسة سيمونز

وأضافت “بيلد” أن النادي غير راضٍ عن مساهمة سيمونز ولا زملاؤه في الفريق راضون عن غطرسته، وبتوقيعه، جعله النادي أغلى صفقة في تاريخه (50 مليون يورو) واللاعب الأعلى أجراً (حوالي 13 مليون يورو سنوياً).

وتابعت أن سيمونز لم يرتق إلى مستوى التوقعات منذ أسابيع ولم يرتق إلى مستوى مكانته البارزة في الفريق، وأصبح مسؤولا عن الأهداف التي تتلقاها شباك فريقه ويشعر زملاؤه في الفريق بذلك، وهو ما يسبب اضطرابات في غرفة تبديل الملابس.

وأوضحت أن سيمونز يرى نفسه لاعبًا أساسيًا في الفريق بلا منازع، وثقته بنفسه تجعل من الصعب حتى تقديم النصيحة والتحذير له، وفي كثير من الأحيان، يفعل ما يحلو له، فهو وفريقه الواسع من المستشارين يقبلون أو يرفضون التعيينات خارج التدريبات والمباريات، على سبيل المثال فيما يتعلق بالإعلام أو الرعاية، حسب رغبتهم.

وختمت بأن سيمونز ليس الوجه المتوقع للنادي، سواء كلاعب أو كسفير، مشيرة إلى أن غروره يعادل كبر راتبه.