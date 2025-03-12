مدبولي: نتابع أسعار الوقود يوميا.. وأنبوبة البوتاجاز مدعومة ضمن خطة الحكومة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،إن الحكومة تتابع بشكل يومي كافة أسعار السلع الأساسية بما في ذلك الوقود، مشيرًا إلى أن التقارير المتعلقة بذلك تعرض على مكتبه بشكل مستمر.

وأضاف مدبولي، أن هناك متابعة حثيثة لتقلبات الأسعار بهدف اتخاذ قرارات مدروسة تتناسب مع الوضع الحالي.

خطة الحكومة لتخفيف أعباء الوقود

وأوضح مدبولي، أن الحكومة تعمل على وضع خطة محكمة بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنهم حاسمون في التعامل مع هذا الملف، مضيفاً أن الحكومة ستسعى إلى التخفيف من أعباء أسعار الوقود على المواطنين، لكنها لن تتمكن من بيع السولار بسعره الحالي، حيث ستظل بعض السلع مدعومة بشكل جزئي لتخفيف العبء عن المواطنين.

لا نقص في السلع وأرباح الاحتياطيات متوفر

وأوضح مدبولي أن هناك تأكيدًا على عدم وجود أي نقص في السلع الأساسية في السوق المصرية.

وأضاف أن الدولة تحتفظ بكافة احتياطيات السلع اللازمة لضمان استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية وتعمل على توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

دعم مستمر للغاز والوقود

وأكد مدبولي أن هناك دعمًا مستمرًا للغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز (الأسطوانات) التي سيستمر دعمها بشكل جزئي، وذلك ضمن استراتيجيات الحكومة لتقليل تأثير أسعار الوقود على المواطنين،لافتا إلى أن الحكومة تعمل على توازن الأسعار وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية.