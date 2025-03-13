سعد شلبي: لا يوجد تنسيق بين رابطة الأندية وإتحاد الكرة

اكد الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للاهلي لا يوجد تنسيق بين رابطة الأندية المصري المحترفة، واتحاد الكرة المصري وهو ما نراه هو السبب الرئيسي في ازمة عدم خوض مباراة القمة التي كان من المفترض أن تقام مساء الثلاثاء باستاد القاهرة في الجولة الأولي من منافسات الدور الفاصل والحاسم لمسابقة الدوري.



وقال سعد شلبي، في تصريحات تليفزيونية :"يوجد تخبط في الكرة المصرية منذ فترة طويلة، وهذا ليس طعنًا في أحد ولكن حرصًا على الصالح العام، لا يوجد تنسيق بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية، وكان يجب أن يكون هناك اجتماع بين مسئولي الطرفين لايجاد الحلول المناسبة التتي تتناسب مع عراقة الكرة المصري والدولة المصرية".



وأضاف:"الأهلي يمثل الكرة المصرية في جميع المحافل الدولية ونحن فخورين بذلك والأخطاء التحكيمية المتكررة يشكو منها الجميع ومنهم الزمالك، وهي شكوى واضحة بأخطاء واضحه".



واوضح:"الرابطة كانت حريصة على طلب حكام أجانب لـ3 مباريات في الدوري، لأنه تعلم أن هناك مشكلة في التحكيم، ونحن دعمنا ذلك بارسال خطاب رسمي وطلب خوض القمة بحكام أجانب".



وتابع:" الأهلي كان حريص منذ الإعلان عن الدور الثاني من الدوري على عدم الإثارة وكان من حقنا حضور القرعة، وأنا كنت ممثل الأهلي في قرعة الدور الأول، بعد تلقي دعوة، ووجهنا الشكر لرابطة الأندية على عمليات التطوير في القرعة، ولكن في الدور الثاني لم يتم دعوتنا لحضور القرعة، رابطة الأندية أعلنت عن موعد المباراة قبل ايام من موعدها وهو أمر يتنافى مع بند الاتحاد لجلب جاكام أجانب، ورغم ذلك كان هناك إمكانية لجلب حكام أجانب، وهو ما فعلته وزارة الرياضة بعد جلب حكام سعوديين".



وقال:" قبل مباراة القمة خاطبنا اتحاد الكرة، وأكدنا على طلب خوض المباراة بحكام أجانب، وفق طلب رابطة الأندية، واننتظارنا حتى نهاية اليوم للرد علينا وليم يتم الرد، وجاء الرد بحكام مصريين، عقب اجتماع مجلس الإدارة، لتقرر الإدارة عمل اجتماع طارئ".



وأشار:" الدولة المصرية نجحت في توفير حكام من السعودية، وهو أمر يتنافى مع قول البعض أنه لا يوجد وقت لضم حكام أجانب، وكنا نرحب بخوض المباراة بأي حكام من خارج مصر".



وأضاف أن الأهلي متمسك بقراراه بالانسحاب من بطولة الدوري المصري، في حالة عدم خوض مباراتي الزمالك وبيراميدز بحكام أجانب.



وأضاف :"موقف الأهلي ثابت حتى الأن وهو الانسحاب من البطولة، وهو موقف من مجلس الإدارة، للمطالبة بإدارة الكرة المصرية بشكل جيد وفي صالح الجميع، ووجود عدالة ومسواه لجميع الأندية، والأهلي كان حريصا على مخاطبة الجهات القائمة على صناعة الكرة على الإلتزام بقراراتها".



واوضح :"الأهلي دائم الإلتزام بالقوانين التي أقرتها رابطة الأندية واتحاد الكرة، والرابطة طلبت حكام أجانب للمباراة ولكن اتحاد الكرة لم يجلب حكام أجانب، ووافقنا على طلب الرابطة بتحمل تكاليف قيمة الحكام".



وأردف:" الأهلي ملتزم بقرار رابطة الأندية المصرية بخوض الـ3 مباريات بحكام أجانب، وفي حالة عدم حدوث ذلك، لم نستكمل بطولة الدوري المصري، والمجلس بجميع أفراده اتفقوا على القرار وكان بالاجماع، وجميع الأعضاء كانوا حاضرين، والخطيب حرص على قطع إجازته العلاجية، وتواجد في الاجتماع".



وعن المشاركة في رابطة الأندية قال:" الأهلي يدرس جميع القرارات، والمجلس في حالة انعقاد كامل".

