مطروح خلال 24 ساعة| طـ.فل يلقى حتفه على يد زوج والدته قبل الإفطار.. ولقاء توعوي حول حقوق المرأة.. وحملات مكثفة على الاسواق

شهدت محافظة مطروح خلال ال 24 ساعة المنقضية العديد من الأحداث.

طفل يلقى حتفه على يد زوج والدته قبل الإفطار في مطروح

لقي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه على يد زوج والدته بعد تعرضه للضرب والتعذيب في مطروح .

تلقى قسم شرطة مطروح بلاغًا بالعثور على جثة طفل يبلغ 10 سنوات داخل جوال وملقى فى الطريق وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية والاسعاف وتم نقل الطفل لمستشفى مطروح العام .

ودلت تحريات المباحث ان زوج الام هو المتهم فى الواقعة حيث تم ضبطه بالاضافة الى ضبط الام والذى تبين علمها بالحادث .

حملات مكثفة على الأسواق للتأكد من سلامة السلع المعروضة بـ مطروح

شنت لجنة المرور على المحلات والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بالتعاون مع مجلس مدينة مرسي مطروح ومديرية الصحة والطب البيطرى و التموين و كذلك مكتب العمل و التأمينات الاجتماعية و المرافق والحماية المدنية و الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمطروح مرور مفاجئ على عدد من المحلات التجارية و التى تعرض اللحوم و منتجات الألبان بمدينة مرسي مطروح.

وأوضح محمد أنور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، أن أعمال اللجنة أسفرت عن تحرير 4 محضر ما بين نظافة و عدم استكمال الشهادات الصحية و كذلك تحرير عدد 5 انذار لعدم الالتزام بالسلامه و الصحة المهنية و سلامة الغذاء و عدم جود تراخيص لمزاولة النشاط .

بالتعاون مع التضامن الاجتماعي.. أزهر مطروح ينظم لقاء توعويا حول حقوق المرأة

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمنطقة مطروح الأزهرية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لقاءً توعويًا حول اليوم العالمي للمرأة وأبرز حقوقها، وذلك في إطار جهود الأزهر المستمرة لدعم قضايا المرأة وتمكينها في المجتمع.

حاضر باللقاء فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وبحضور الدكتورة دار السلام وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وموظفي ورواد المديرية.

أزهر مطروح: لقاءات تثقيفية دينية لأهالي براني احتفالًا بالعاشر من رمضان

نظمت منطقة مطروح الأزهرية، بالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية، لقاءات تثقيفية ودينية في قرى مركز ومدينة «براني» النائية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية والتثقيفية لأهالي القري النائية لتعزيز الوعي الوطني والديني والأخلاقي، احتفالا بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

تناولت اللقاءات التي قام بها كل من فضيلة الشيخ شعبان أبو عامر، مدير إدارة فرع الرواق بمطروح، وأماني حسن، مسئول العلوم الشرعية بالرواق، وإيمان عبد الحليم، عميد معهد فتيات عمر بن عبد العزيز، فضل شهر رمضان المبارك، وأهمية استلهام روح النصر من حرب العاشر من رمضان، والتضحيات التي قدمها أبطال القوات المسلحة المصرية في سبيل الدفاع عن الوطن.



