أسعار كحك العيد 2025 بالمحلات.. وطريقة التحضير بالمنزل

اسعار كحك العيد، يبحث عنها المواطنين خلال شهر رمضان، حيث يعد تحضير كحك العيد من أهم التقاليد التي يحرصون على الالتزام بها للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

اسعار كحك العيد

اسعار كحك العيد

اسعار كحك العيد، يستعرضها “صدي البلد” من خلال نشر قوائم أسعار كحك العيد في مجموعة من المحلات والمخابز الشهيرة، والتي تختلف من مكان لآخر، وتعتبر أسعار استرشاديه لاختلاف المصنعية والخامات المستخدمة.



اسعار كحك العيد 2025.. كيفية شرائه؟

من المهم مقارنة الأسعار بين المحلات المختلفة لاختيار الأنسب من حيث السعر والجودة.

والتأكد من شراء الكحك من أماكن موثوقة لضمان استخدام مكونات عالية الجودة.

كما يُنصح بالشراء المبكر، حيث تقدم بعض المحلات عروضًا وخصومات خاصة عند الحجز المسبق.

اسعار كحك العيد

كحك العيد.. كيفية تحضيره بالمنزل؟



ولتوفير المال، يمكن تحضير الكحك في المنزل خيارًا اقتصاديًا، حيث يمكنك التحكم في جودة المكونات وأسعارها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الكحك الجاهز.



تختلف أسعار الكحك والبسكويت حسب العلبة والوزن، حيث تتراوح الأسعار من 145 جنيها للعلبة، وقد تصل إلى 1195 جنيها، وفقا لنوع التشكيلة والوزن.

اسعار كحك العيد 2025





كحك بالعجوة: 16 قطعة بسعر 145 جنيها.

علبة مشكل 5 كيلو: 1700 جنيه.

كيلو ونصف كحك مشكل: 541 جنيها.

كحك سادة: 16 قطعة بسعر 145 جنيها.

كحك مشكل: 32 قطعة بسعر 310 جنيهات.

اسعار كحك العيد



أسعار كحك العيد المشكل بالمحلات



علبة كحك عجمي: تبدأ من 145 جنيها.

علبة كحك مشكل بوزن 2.5 كيلو: تبدأ من 760 جنيها.

علبة كحك عين الجمل: تبدأ من 185 إلى 365 جنيها.

علبة بسكوت سادة: تبدأ من 130 إلى 250 جنيها.

علبة بسكوت بجوز الهند: تبدأ من 130 إلى 250 جنيها.

علبة بسكوت شوكولاتة: تبدأ من 140 إلى 260 جنيها.

علبة بسكوت مشكل: تبدأ من 140 إلى 260 جنيها.

علبة معمول: تبدأ من 135 جنيها.

علبة كوكيز فانيليا: تبدأ من 140 إلى 270 جنيها.

كيلو كحك مشكل: 450 جنيها.

كيلو كحك سادة: 270 جنيها.

أسعار كحك العيد في المحلات

علبة كحك سادة: تبدأ من 145 إلى 280 جنيها.

علبة كحك ملبن: تبدأ من 145 إلى 280 جنيها.

مقادير كحك العيد



- 1 كيلو دقيق

- 1 ملعقة كبيرة سمسم

- 1 ملعقة كبيرة خميرة

- 1 كوب لبن دافئ

- رشة ملح

- سكر بودرة

- ½ كيلو سمنة

- 1 ملعقة كبيرة ريحة كحك

اسعار كحك العيد

طريقة تحضير كحك العيد

1. اخلطي السمنة مع السكر جيدا حتى تصبح ناعمة تماما.

2. أضيفي الدقيق واللبن إلى الخليط، ثم أضيفي ريحة الكحك.

3. اعجني المكونات جيدا حتى تتجانس.

4. شكلي العجينة إلى كرات أو أشكال حسب الرغبة.

5. ضعي الكحك في الفرن على نار هادئة حتى يتحمر ويأخذ اللون الذهبي.

6. بعد إخراجه من الفرن، رشي عليه سكر البودرة.



بسكويت العيد مقاديره ومكوناته

- 2 كوب دقيق

- 1 ملعقة صغيرة خميرة

- 1 ملعقة كبيرة حليب

- 1 كوب زبدة

- ½ كوب سكر

- ½ ملعقة صغيرة فانيليا

- 1 بيضة



بسكويت العيد طريقة تحضيره بالزبدة في 7 خطوات



1. أخفقي الزبدة مع السكر والفانيليا في وعاء مناسب حتى يصبح الخليط ناعما وكريميا.

2. أضيفي البيضة إلى خليط الزبدة والسكر وقلبي جيدا حتى تتجانس المكونات.

3. أضيفي الدقيق والخميرة واخلطي المكونات جيدا حتى تحصلين على عجينة متماسكة.

4. شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها في صواني الخبز بشكل متباعد.

5. استخدمي شوكة مغموسة في الدقيق للضغط على الكرات لتشكيل البسكويت.

6. سخني الفرن وأدخلي الصواني لمدة تتراوح من 10 إلى 12 دقيقة أو حتى يصبح لون البسكويت ذهبيا.

7. اتركي البسكويت ليبرد تماما ثم انقليه من الصواني.