نشرة المرأة والمنوعات| شرب الماء المثلج على الريق قد يسبب الوفاة.. حسام موافي يحذر من مرض لا يمكن الشفاء منه

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: شرب الماء المثلج على الريق قد يسبب الوفاة، ماذا تفعل بعد عضة الكلب؟، حسام موافي يحذر من مرض لا يمكن الشفاء منه، ماذا يحدث لجسمك عند تناول المخلل على فطار رمضان، وغيرها ..

نشرة المرأة والمنوعات

غير اللقاح.. ماذا تفعل بعد عضة الكلب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المخلل على فطار رمضان

لن تصدق.. عدم تناول الزنك يصيبك بأمراض خطيرة

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جمال شعبان يحذر.. شرب الماء المثلج على الريق قد يسبب الوفاة

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دراسة: المراهقين الذين ينامون أقل من 8 ساعات يتعرضون لمخاطر صحية

حسام موافي يحذر.. هذا المرض لا يمكن الشفاء منه

اللبن الرائب أم الحليب.. ما هو الأفضل للهضم وصحة الأمعاء؟

10 نصائح للوقاية من الجفاف بفترات الصيام في رمضان

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