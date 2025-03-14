آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 14-3-2025

أظهر سعر الذهب في مصر صعودا جديدا بقيمة تبلغ 45 جنيها في الجرام الواحد وذلك بنهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 14 -3-2025؛ ليصعد المعدن الأصفر في يومين مقدار 75 جنيها في المتوسط.

وشمل صعود المعدن الأصفر كل الأعيرة الذهبية المختلفة داخل محلات الصاغة المنتشرة على مستوي مدن ومناطق الجمهورية.

وفقا لآخر تحديث لسعر أشهر جرام ذهب من عيار 21 الأعلى تداولا نحو 4200 جنيها للبيع و 4220 جنيها للشراء .

بلغ سعر عيار 24 الأغلي قيمة بين الأعيرة الذهبية نحو 4800 جنيها للبيع و 4822 جنيها للشراء.

وسجل سعر أوسط أعيرة الذهب قيمة وهو عيار 18 نحو 3600 جنيها للبيع و 3617 جنيها للشراء

وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 2800 جنيها للبيع و 2813 جنيها للشراء

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2991 دولار للبيع و 2992 دولار للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 33.6 ألف جنيه للبيع و 33.76 ألف جنيه للشراء.

سعر البورصات العالمية

ارتفع سعر الذهب العالمي مع آخر جلسات تداول هذا الأسبوع ليسجل أعلى مستوى تاريخي بدعم من استمرار عدم اليقين في الأسواق المالية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية والتوترات التجارية التي تسبب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا بالإضافة إلى تزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة مجدداً.

وبحسب جولد بيليون فقد سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم الجمعة بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2996 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2984 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2995 دولارا للأونصة.

واستطاع سعر الذهب العالمي الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي ليصبح على بعد نقاط قليلة من المستوى النفسي 3000 دولار للأونصة، في طريقه إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 3% وهو ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي.

ويعكس سعر الذهب الحالي مدى توجه السوق نحو تجنب المخاطرة بسبب توقعات المستثمرين بتفاقم التوترات التجارية العالمية بسبب سياسة الرئيس الأمريكي ترامب، ما يدفعهم إلى العودة إلى الذهب كملاذ آمن للتحوط من تقلبات المحافظ الاستثمارية.

وفي أحدث تطورات الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جبهات متعددة، قام الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات انتقامية رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة التي تم فرضها على صادرات الصلب والألومنيوم، ليقوم الاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة بنسبة 50% على صادرات أنواع من المشروبات الكحولية الأمريكية، ما دفع الرئيس الأمريكي إلى التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على واردات المشروبات الكحولية الأوروبية.

وأدت هذه الإجراءات التجارية المتصاعدة إلى تفاقم المخاوف بشأن ركود اقتصادي أمريكي محتمل بالإضافة إلى التأثيرات التضخمية المتوقعة للتعريفات الجمركية الحالية، ما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.